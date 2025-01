La frase, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, fue interpretada como una declaración de poder y seguridad en su relación con Yaco. Para muchos, Natalie no solo habló como esposa, sino también como una figura pública que ha construido una imagen de respeto y admiración entre sus seguidores.

“Yo me siento supercontenta con mi relación , sabemos que queremos estar juntos, pero obviamente que nada es perfecto. Siempre habrá buenos y malos momentos, pero tenemos claro cuál es nuestra meta a futuro y es querer estar juntos con nuestra familia ”, dijo en un comienzo en una entrevista para un diario local. .

“Lo fastidio y le digo: ‘Si tú me fallas, le fallas al Perú’, pero es broma y nos reímos. No me gusta hablar de esos temas, pero creo que hay límites para todo. Yaco y yo estamos bien conscientes de cuáles son nuestros límites”, enfatizó.