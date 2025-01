Look casual con blusa ajustada y sandalias de plataforma: Combina tus shorts paper bag con una blusa de manga corta ajustada y sandalias de plataforma para un estilo cómodo pero con un toque chic. Los accesorios dorados o plateados, como unos pendientes delicados, elevan el look.

Estilo bohemio con top de crochet y botines: Un top de crochet en colores neutros o tierra, combinado con los shorts paper bag, crea un look relajado pero sofisticado. Añade unos botines de tacón bajo y un bolso de mano de flecos para darle ese toque bohemio chic.

Look de oficina con blusa de seda y tacones altos: Para un look más elegante, opta por una blusa de seda o satén en tonos suaves, como blanco o nude. Los tacones altos en tonos nude complementan la sofisticación de los shorts, creando un look perfecto para una reunión o salida profesional.