Pamela López no se quedó callada ante la carta notarial de Pamela Franco y le respondió sin filtros. La esposa de Christian Cueva defendió sus declaraciones y negó haber difamado a la cantante, recordándole detalles de su pasado con el futbolista. Además, con firmeza, rechazó retractarse y reafirmó su derecho a expresarse sobre la polémica relación.

López no solo reafirmó sus declaraciones, sino que también expuso públicamente detalles sobre la relación de Franco con el futbolista, asegurando que sus palabras no constituyen difamación.

“Sra. PAMELA CRISTLE FRANCO VIERA. Al respecto, me permito aclarar los siguientes puntos: De otro lado, si su honor está dañado no es a causa de mis expresiones, es de público conocimiento que Ud. mantiene una relación de pareja con mi aún esposo Christian Cueva. Es decir, Ud. es la "AMANTE". Y es su condición de amante, la que afecta su honor. No son por opiniones o afirmaciones mías que su honor está mancillado, es a causa de su propia conducta, que Ud. misma ha reconocido en televisión nacional, cómo paso a demostrar”, se lee al inicio de la carta notarial.