Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: "La denunció por extorsión y chantaje"

Brunella Horna emociona al mostrar el primer logro de su hijo con Richard Acuña tras dejar la televisión

Brunella Horna enterneció a sus seguidores al compartir la primera actuación navideña de su hijo con Richard Acuña, mostrando su faceta más maternal en Instagram.

    Brunella Horna muestra el primer logro de su hijo con Richard Acuña y conmueve lejos de la televisión. | Composición Wapa
    Brunella Horna atraviesa una etapa llena de emoción y orgullo en su faceta como madre. La influencer y empresaria compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales junto a Richard Acuña: la primera actuación navideña de su hijo, Alessio.

    Con una adorable presentación realizada por el nido, acompañada de un tierno atuendo, la modelo enterneció a todos sus seguidores al mostrar una importante etapa de su pequeño.

    Brunella Horna muestra la primera actuación de su hijo

    Alejada de la televisión desde hace varios meses, Brunella Horna atraviesa una etapa plena junto a su familia. Conmovida y orgullosa, la empresaria compartió en su cuenta oficial de Instagram un video donde se aprecia la emotiva presentación de su bebé, en un entorno cargado de espíritu navideño y calidez familiar.

    El momento enterneció rápidamente a sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de cariño. “Primera actuación de Alessio. No puedo más”, escribió Brunella, reflejando la inmensa felicidad que siente al ver a su hijo vivir sus primeras experiencias, convirtiendo este instante en un recuerdo inolvidable para toda la familia.

    Brunella Horna revela el motivo de su retiro de la TV

    El viernes 27 de diciembre de 2024, Brunella Horna sorprendió al anunciar su salida definitiva del magazine matutino ‘América Hoy’, decisión que comunicó en vivo con un emotivo mensaje que conmovió a sus compañeros y al público.

    La empresaria explicó que, tras atravesar un año difícil, optó por priorizar su bienestar personal y su rol como madre, enfocándose en compartir más tiempo con su hijo Alessio. Entre lágrimas, Brunella abrió su corazón al decir: “Para mí ha sido un año complicado”.

    Asimismo, dejó en claro que el programa continuará su camino en 2025 sin su presencia. “Este 2025, ‘América Hoy’ va a seguir dando alegría, noticias, y las pepitas a las que están acostumbrados, pero sin mí, sin mí”, expresó al despedirse de lo que considera su segunda familia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;