Tras lanzar su primera canción, Pamela López se medirá por primera vez con Pamela Franco en los escenarios. El esperado encuentro ya tiene fecha y lugar confirmados.

¿Versus en escenario? La cantante Pamela Franco inició su Tour Cervecero el jueves 11 de diciembre en un evento benéfico junto a Christian Cueva, y continuará este sábado 13 en una discoteca de Chiclayo.

La coincidencia genera expectativa, pues esa misma ciudad también recibirá a Pamela López y Paul Michael, quienes subirán al escenario para interpretar su tema “La Clandestina”.

Pamela Franco y Pamela López coincidirán en Chiclayo con presentaciones musicales

Las plataformas digitales de Pamela López vienen promocionando su show en La Feria Club de Chiclayo, sin prever que la llamada “ciudad de la amistad” terminaría propiciando una coincidencia con el padre de sus hijos y su actual pareja, Christian Cueva y Pamela Franco, quienes también tienen una presentación musical programada.

“Todos están facturando, porque mañana Chiclayo recibirá a ambas Pamelas con sus respectivas parejas, cara a cara. En una discoteca estará Pamela López junto a su colágeno Paul Michael y, en otra, Pamela Franco con Christian Cueva en su tour cervecero. Lo que queda por ver es cuál de las dos llenará más, qué Pamela convocará al público”, expresó el creador de contenido Fernando.

En tanto, la productora de ChimiChurri fue crítica con el espectáculo de Pamela López y Paul Michael: “Pamela Franco al menos tiene voz, canta y ofrece un buen show; además, quieran o no, el chato feo tiene swing y cae bien, por eso la prensa y la gente lo siguen. Lamentablemente, Paul Michael es un estropajo y la López… mil veces prefiero a Monique Pardo”, afirmó.

Cueva se pone de rodillas ante Pamela Franco en concierto para anunciar boda

Este debut en conjunto marcó una nueva etapa de su gira, para la cual ambos se alistaron con anticipación. No obstante, lo que más sorprendió fue la confesión que él hizo ante el público, pese a que días atrás había señalado que debía cerrar primero su divorcio con Pamela López antes de pensar en una boda con Franco.

Durante el show, el futbolista se arrodilló mientras interpretaban ‘Nos amamos y qué’, provocando la emoción de los asistentes al verlos demostrarse afecto. El asombro creció con la aparición del alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, ya que el evento tenía un fin solidario y la entrada consistía en donar víveres.