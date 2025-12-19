Wapa.pe
Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

De vivir en “Su cerrito” a una casa de lujo: la influencer que con TikTok logró comprarse su vivienda

Maribel Agüero Rojas tiene más de un millón de seguidores en TikTok. 

    De vivir en “Su cerrito” a una CASA de LUJO: la influencer que con TIKTOK logró comprarse su vivienda | Creditos: Composición Wapa | Fuente: TikTok
    ¡Los sueños se hacen realidad! La tiktoker Maribel Agüero es quizá una de los personajes más populares en redes sociales. Preparando las loncheritas para sus dos hijos, la madre de familia pudo hacerse conocida y así elevar el número de sus seguidores.

    A pesar de todas sus carencias y los “haters” Maribel, desde uno de los lugares más humildes de Lima, poco a poco fue entrando al corazón de miles de personas y así trabajando de la mano de su esposo, se hizo una especialista en las redes sociales.

     Maribel Agüero estrena su nuevo hogar

    Maribel, en sus videos siempre mostró su hogar, una casita humilde; sin embargo después de tantos años de esfuerzo pudo comprar un nuevo inmueble. El espacio, luce totalmente lujoso y con un moderno y lindo diseño.

    A pesar de todas las adversidades que Maribel pasaba, no se detuvo nunca y con sus videos en TikTok pudo alcanzar uno de sus más grandes objetivos, el de comprar su casa para ella su esposo y sus dos hijos.

    Cabe mencionar que su pareja también empezó a laborar de la mano junto a ella.

    Actualmente Maribel dejó su humilde casita pero aún recuerda cómo fueron sus más bonitos momentos en en donde todo inició. Sin duda la historia de esta tiktoker es un ejemplo de superación y perseverancia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

