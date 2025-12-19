Maribel Agüero Rojas tiene más de un millón de seguidores en TikTok.

De vivir en “Su cerrito” a una CASA de LUJO: la influencer que con TIKTOK logró comprarse su vivienda | Creditos: Composición Wapa | Fuente: TikTok

¡Los sueños se hacen realidad! La tiktoker Maribel Agüero es quizá una de los personajes más populares en redes sociales. Preparando las loncheritas para sus dos hijos, la madre de familia pudo hacerse conocida y así elevar el número de sus seguidores.

A pesar de todas sus carencias y los “haters” Maribel, desde uno de los lugares más humildes de Lima, poco a poco fue entrando al corazón de miles de personas y así trabajando de la mano de su esposo, se hizo una especialista en las redes sociales.

Maribel Agüero estrena su nuevo hogar

Maribel, en sus videos siempre mostró su hogar, una casita humilde; sin embargo después de tantos años de esfuerzo pudo comprar un nuevo inmueble. El espacio, luce totalmente lujoso y con un moderno y lindo diseño.

A pesar de todas las adversidades que Maribel pasaba, no se detuvo nunca y con sus videos en TikTok pudo alcanzar uno de sus más grandes objetivos, el de comprar su casa para ella su esposo y sus dos hijos.

Cabe mencionar que su pareja también empezó a laborar de la mano junto a ella.