Influencers Coco y Caren conmueven al confesar una TRISTE pérdida: “Dios tenía otros planes”

La dupla de influencers decidió sincerarse sobre el dolor que atraviesan tras la partida de su pequeño. En su publicación, dejaron un mensaje que tocó a todos: "Siempre te llevaremos con nosotros" , expresaron en medio de su profundo duelo.

El creador francés Corentin Lefebvre, conocido en redes como Coco, y su esposa peruana, Caren Alegría, compartieron uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su primer bebé. La pareja, que usualmente llena TikTok de humor y escenas de convivencia intercultural, decidió abrir su corazón y mostrar cómo vienen afrontando este proceso que aún les causa profundo dolor.

La publicación, que conmovió a miles de seguidores, incluyó videos y fotografías del instante en que descubrieron que serían padres, acompañados de un mensaje dirigido a ese hijo que no llegó a nacer. "A nuestro angelito quiero decirle que siempre estarás en nuestros corazones, papá y ama te aman demasiado y que en ese poco tiempo que nos acompañaste nos hiciste muy felices", escribieron en Instagram.

“Siempre te extrañaremos”: el mensaje con el que la pareja recordó a su bebé

En su publicación, Coco y Caren recopilaron imágenes que jamás pensaron volver a ver con tanto dolor: la ecografía, la prueba de embarazo y los momentos llenos de ilusión que vivieron tras enterarse de que serían padres. Por primera vez, la pareja relató cómo esa felicidad se transformó en tristeza al confirmarse que el embarazo no avanzaría.

La pareja describió lo difícil que continúa siendo recordar esa etapa: “Siempre te extrañaremos. Un día como hoy deberíamos saber el se de nuestro bebé, pero Dios tenía otros planes para nosotros; solo queda recordar con estas fotos lo felices que fuimos cuando supimos de su llegada. Y aunque ya hayan pasado meses de su partida, siempre pensamos en nuestro angelito; el dolor de una pérdida es indescriptible y solo queda vivir con ese dolor”, escribieron.

El post provocó una ola de reacciones. Decenas de seguidores compartieron mensajes de aliento, oraciones y experiencias similares, generando una cadena de apoyo hacia los creadores de contenido.

Caren envía mensaje de fortaleza a quienes han vivido una pérdida gestacional

Tras revelar su historia, Caren Alegría publicó un mensaje adicional en su cuenta, agradeciendo la cantidad de testimonios que recibió de mujeres que también atravesaron pérdidas durante el embarazo. La influencer reconoció que este tipo de situaciones suele vivirse en silencio, pero insistió en la importancia de visibilizarlo.

“Quiero agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirme para contarme su historia. La pérdida gestacional es más común de lo que uno cree, pero es un tema tabú que muchas esconden y sufren en silencio (…) No hay que culparse, eso nos pasa a muchas y no es porque estemos mal ni porque sea nuestra culpa, simplemente pasa (…) Solo espero que al compartir esta parte de nuestra historia se sientan acompañadas, recuerden que no están solas, las abrazo y quiero recordarles lo fuertes que son”, expresó la tiktoker.