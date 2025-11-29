Gisela Valcárcel no dudó en expresar su sentir tras ver a su hija, Ethel Pozo, emocionada ante las cámaras, justo en medio de la controversia del supuesto romance con Yaco Eskenazi. ¿Qué le dijo?

El ambiente en "América Hoy" se tornó emotivo cuando Ethel Pozo no pudo contener las lágrimas al despedir en vivo a Armando Tafur, productor del programa, quien anunció su salida del canal para iniciar un nuevo proyecto. La escena coincidió con el mediático momento que vive la conductora, luego de ser vinculada a un presunto romance con Yaco Eskenazi.

Aunque Gisela Valcárcel no estuvo presente en el set, utilizó sus redes sociales para apoyar públicamente tanto a su hija como a Tafur. Compartió el video en el que Ethel se quiebra frente a cámaras y acompañó el clip con un mensaje directo:

"Armando, eres un hit. Gracias por liderar uno de los equipos más unidos y potentes de la televisión. Hoy empieza una nueva etapa para ti, y aunque lo que viene es mejor, sé cómo está tu corazón. Loviu", escribió la popular ‘Señito’.

Hasta ahora, Valcárcel ha evitado comentar el escándalo que involucra a su hija con Eskenazi, centrando su atención únicamente en la despedida del productor.

El mensaje de Gisela a Armando Tafur sobre su salida

La líder de GV Producciones también reaccionó a la publicación en Instagram de Tafur, donde confirmaba su retiro del programa matutino. Visiblemente afectada, respondió con otro mensaje que rápidamente generó comentarios entre los fans:

"Armando querido, igual estoy con lágrimas en los ojos. ¡¡¡Gracias!!! ¡¡Eres un gran líder!! Sé que lo que viene es mejor y a tu lado, los equipos seguirán creciendo. Gracias. Estoy feliz de saber que ERES AHORA, el DIRECTOR DE CONTENIDO DE GV PRODUCCIONES!!! Lo que dejas es un trabajo impecable… Lo que viene, que siga siendo guiado por Dios", escribió con evidente emoción.

El ascenso de Tafur dentro de la productora fue celebrado por televidentes y figuras del medio, consolidándose como uno de los nombres más influyentes detrás de la pantalla chica.

Ethel Pozo niega romance clandestino con Yaco Eskenazi

En medio de lágrimas, despedidas y mensajes de apoyo, Ethel Pozo también tuvo que hacer frente a los rumores que la vinculan sentimentalmente con Yaco Eskenazi, con quien compartió conducción en Mi mamá cocina mejor que la tuya.

La conductora fue tajante al descartar cualquier tipo de relación: "Cualquier persona medianamente inteligente sabe es que una mentira. Mañana me inventan una historia con mi hermano Edson", dijo molesta por las especulaciones surgidas en redes sociales tras la versión difundida por el programa Good Floro.