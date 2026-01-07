Wapa.pe
Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

Familia de Angie Arizaga deja en shock con impensada reacción tras romántica pedida de mano de Jota Benz

A pesar de la celebración del comprometido romance, la ausencia de reacciones públicas de la familia de Angie Arizaga ha suscitado especulaciones entre los seguidores.

    Familia de Angie Arizaga deja en shock con impensada reacción tras romántica pedida de mano de Jota Benz
    Angie Arizaga y Jota Benz se comprometieron en Roma | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Familia de Angie Arizaga deja en shock con impensada reacción tras romántica pedida de mano de Jota Benz

    El compromiso de Angie Arizaga y Jota Benz sorprendió a sus seguidores y se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo peruano. La romántica pedida de mano, realizada en un emblemático escenario europeo, fue celebrada por colegas y figuras públicas. Sin embargo, un detalle por parte de la familia de la exchica reality no pasó desapercibido en redes sociales y generó curiosidad.

    El compromiso de Angie Arizaga y Jota Benz desata sorpresa por reacción de su familia

    La propuesta de matrimonio de Jota Benz a Angie Arizaga, realizada en un escenario icónico de Roma, no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo local. La romántica escena, ocurrida el 30 de diciembre de 2026 frente al Coliseo Romano, fue celebrada por seguidores y figuras públicas que no tardaron en expresar su emoción por la pareja.

    No obstante, más allá del gesto romántico, un detalle comenzó a llamar la atención en redes sociales y abrió el debate entre los usuarios: la falta de pronunciamiento público de los familiares más cercanos de Angie, algo que contrastó con la ola de mensajes de felicitación que inundaron su publicación.

    Días después del compromiso, fue la propia conductora quien compartió en Instagram una serie de imágenes cuidadosamente producidas que capturaron el momento exacto de la pedida de mano. En las fotografías, se aprecia a Angie visiblemente conmovida, sin poder contener las lágrimas al comprender que estaba frente a una propuesta que marcaría un nuevo capítulo en su vida junto al cantante.

    Junto a las postales, Angie acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción que rápidamente se viralizó. “¡Sí, sí, sí!! ¡Y mil veces sí! Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo. Gracias por amarme tan bonito”, escribió, provocando miles de ‘me gusta’ y comentarios de cariño.

    Mientras colegas y personalidades del medio celebraban públicamente el compromiso, los seguidores más observadores notaron que ni los padres ni los hermanos de Angie habían reaccionado de manera visible. Esta ausencia generó diversas especulaciones, especialmente porque la familia Arizaga suele manifestarse de forma activa en fechas importantes.

    En ocasiones anteriores, como el nacimiento del primer hijo de la pareja, Evelyn Arizaga, Luis Arizaga y el conocido Don Lucho se mostraron muy presentes en redes sociales, comentando y compartiendo cada publicación. Por ello, el silencio en esta ocasión no pasó desapercibido y despertó la curiosidad de los seguidores de la exchica reality.

    Jota Benz revela curiosa anécdota previa al anuncio de su compromiso con Angie Arizaga

    Luego de hacer oficial su compromiso con Angie Arizaga, Jota Benz sorprendió a sus seguidores al compartir un detalle poco conocido sobre los días previos a la esperada noticia. El cantante contó cómo ambos decidieron manejar con total discreción uno de los momentos más importantes de su relación antes de hacerlo público.

    La pedida de mano, que fue difundida a través de redes sociales con una cuidada producción fotográfica en Roma, captó rápidamente la atención del público. En las imágenes se observa al artista arrodillado frente a un icónico escenario italiano, mientras Angie, visiblemente conmovida, acepta la propuesta en medio de la emoción del momento.

    Detrás de las románticas postales, existió una situación que pocos conocían. Durante varios días, Angie tuvo que ingeniárselas para evitar que el compromiso se filtrara antes de tiempo, ocultando uno de los símbolos más evidentes de la propuesta: el anillo.

    Jota Benz fue quien reveló esta anécdota al acompañar un video con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores. “Y como no lo habíamos anunciado aún, se la pasaba sacándose el anillo”. La frase fue tomada como una muestra de la complicidad y el cuidado con el que la pareja decidió vivir este momento.

