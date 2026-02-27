Padre de Adrián Villar se quiebra al comunicarse con el hermano de Lizeth Marzano y defender a su hijo tras el accidente: “Me siento muy mal”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El programa Magaly TV La Firme accedió a un audio de una llamada entre Rubén Villar y un allegado a Gino, hermano de Lizeth Marzano. En la grabación, el padre de Adrián confirma que su hijo la atropelló y expresa su dolor por el accidente en el que la joven perdió la vida. Sin embargo, el mensaje generó indignación, pues insistía en una versión que la familia cuestiona. ¿Qué dijo? Conoce aquí los detalles.
LEE MÁS: Hermano de Lizeth Marzano se quiebra en vivo y revela el sueño que ella no pudo cumplir: “Gracias por arruinar mi vida”
Padre de Adrián Villar intentó comunicarse con hermano de Lizeth Marzano para disculparse
El programa Magaly TV La Firme consiguió el permiso para difundir los audios de la llamada que Rubén Villar realizó a un amigo cercano de Gino Marzano, hermano de Lizeth, en un intento por comunicarse directamente con él. Según se detalló, su intención era expresar que su hijo asumiría la responsabilidad de lo ocurrido y hacer llegar sus condolencias a la familia.
"He intentado comunicarme, pero no ha sido muy fácil y llegué a ti, quería comunicarme con Gino Marzano. Entiendo perfectamente cómo se debe encontrar Gino, lo que quería que sepa que evidentemente yo me siento muy mal con todo esto, qué lamentable, mi hijo es el que ha causado ese accidente, él era el que estaba manejando. Mi hijo ya se puso a derecho y él va a asumir lo que le toca asumir", menciona Rubén Villar.
Más adelante, en la conversación, también buscó ofrecer disculpas por lo sucedido con Lizeth Marzano.
"A todos nos duele, a mí la verdad no me salen las palabras para él para toda su familia, este es un momento muy doloroso. (...) Como papá, decirle que lo siento, que me siento terrible. No tengo palabras. Nada de lo que le pueda decir lo hará sentir mejor, imagínate cómo estoy yo, o sea mi hijo tiene 21 años, es un buen muchacho, en verdad, cometió un delito, un error, se equivocó, no sé qué decirle ni a ti, ni a él. (...) Quería disculparme", agregó.