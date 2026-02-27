Las imágenes presentadas en ' Magaly TV, la Firme ' fueron entregadas a las autoridades y registran la llegada de Villar al restaurante junto a Francesca Montenegro.

Las horas previas al trágico accidente que acabó con la vida de Lizeth Marzano vuelven a estar bajo la lupa. Un material audiovisual difundido recientemente por el programa de Magaly Medina, expone a Adrián Villar y la influencer Francesca Montenegro en un restaurante horas antes del hecho que desató indignación nacional. Las grabaciones ya fueron entregadas a las autoridades y podrían aportar nuevas piezas al rompecabezas.

Difunden video de Adrián Villar en restaurante previo al atropello de Lizeth Marzano

El programa 'Magaly TV, la Firme' presentó imágenes captadas por las cámaras de seguridad del restaurante Tanta, donde aparece Adrián Villar horas antes del accidente que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. En el registro se le observa acompañado de quien sería su entonces pareja, Francesca Montenegro, y dos personas mayores.

El material, que ya fue entregado a las autoridades para las diligencias correspondientes, muestra al joven ingresando al local aproximadamente a las 7:42 p.m., junto al grupo con el que compartió la cena.

Durante su permanencia en el establecimiento, se aprecia que Villar y Montenegro ordenan lo que aparenta ser una limonada de hierba luisa, se toman fotografías y conversan mientras disfrutan de los alimentos. En determinado momento, el joven se pone de pie luego de que uno de los adultos mayores le entregara un billete de 50 soles.

Las cámaras también registran la salida del grupo alrededor de las 10:13 p.m. Según la información difundida, posteriormente se habrían dirigido al domicilio de la influencer. El atropello de Lizeth Marzano se produjo cerca de las 11:30 p.m. del 17 de febrero.

Testigo relata los angustiantes minutos finales de Lizeth Marzano tras el atropello

Una vecina de la zona donde ocurrió el accidente en San Isidro decidió contar lo que presenció la noche en que la deportista Lizeth Marzano fue embestida. Su testimonio, brindado a Latina Televisión, describe una escena marcada por la desesperación y la falta de auxilio inmediato.

Mientras avanzan las diligencias, que incluyen la detención preliminar de Adrián Villar como parte de la investigación por el hecho ocurrido el 17 de febrero, el relato cobra relevancia al detallar cómo fueron los instantes posteriores al impacto.

“Salí al balcón y vi a la chica tirada en una posición que no es la que está ahí, pero sí estaba de manera como de costado. Y la chica solita se mueve boca abajo, pero ella respiraba demasiado fuerte, muy profundo. Después tratan de auxiliarle las personas, empiezan a acercarse y como que la quieren poner nuevamente en esa posición porque se ahogaba con su sangre”, expresó frente a cámaras.

Según indicó, el tiempo transcurrido hasta la llegada de ayuda médica habría sido determinante. La testigo sostuvo que, pese a la cercanía de centros de salud, la atención no fue inmediata.