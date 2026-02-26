Gino mostró su indignación hacia Adrián Villar y su familia tras la falta de apoyo. Reconoció la pérdida de un sueño: la participación de Lizeth en una competencia próxima.

Hermano de Lizeth Marzano se quiebra al hablar del sueño de la atleta | Composición: Wapa Captura de pantalla

Gino Marzano, hermano de Lizeth Marzano, ha dado la cara en defensa de la memoria de su hermana tras ser atropellada y abandonada en plena vía. El familiar de la destacada atleta y miembro de la selección nacional de buceo, no pudo evitar quebrarse al recordar cuál era la meta que pronto cumpliría y que le fue arrebatada al dejarla morir luego del accidente.

Gino Marzano se quiebra y le dirige sus palabras a Adrián Villar y Marisel Linares

Gino se presentó en ATV para hablar de las condenables imágenes que mostraban a Adrián Villar, su padre, su madrastra Marisel Linares, su novia Francesca y el progenitor de esta en un parque a solo horas de que el joven atropellara a Lizeth Marzano y no la auxiliara.

El hombre de familia no dudó en dirigir unas palabras cargadas de indignación ante el comportamiento de estos: “Le agradezco por arruinarme la vida y de mi familia. Por hacer este encubrimiento de toda esta manera y a todos ellos. Mi hermana no va a regresar”, comentó notablemente afectado.

Marzano incluso reveló la meta que la atleta estaría por cumplir “Mi hermana tenía que participar en una competencia el 27 y 28 de marzo ¿no? Nosotros el día de ayer hemos estado viendo cómo se extorna ese pasaje y representando al Perú”, recalcó sobre el sueño que le arrebataron.