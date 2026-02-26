Hermano de Lizeth Marzano se quiebra en vivo y revela el sueño que ella no pudo cumplir: “Gracias por arruinar mi vida”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Gino Marzano, hermano de Lizeth Marzano, ha dado la cara en defensa de la memoria de su hermana tras ser atropellada y abandonada en plena vía. El familiar de la destacada atleta y miembro de la selección nacional de buceo, no pudo evitar quebrarse al recordar cuál era la meta que pronto cumpliría y que le fue arrebatada al dejarla morir luego del accidente.
VER MÁS: Periodista Marisel Linares dice que teme por su vida tras ser investigada por encubrimiento en caso Lizeth Marzano
Gino Marzano se quiebra y le dirige sus palabras a Adrián Villar y Marisel Linares
Gino se presentó en ATV para hablar de las condenables imágenes que mostraban a Adrián Villar, su padre, su madrastra Marisel Linares, su novia Francesca y el progenitor de esta en un parque a solo horas de que el joven atropellara a Lizeth Marzano y no la auxiliara.
El hombre de familia no dudó en dirigir unas palabras cargadas de indignación ante el comportamiento de estos: “Le agradezco por arruinarme la vida y de mi familia. Por hacer este encubrimiento de toda esta manera y a todos ellos. Mi hermana no va a regresar”, comentó notablemente afectado.
Marzano incluso reveló la meta que la atleta estaría por cumplir “Mi hermana tenía que participar en una competencia el 27 y 28 de marzo ¿no? Nosotros el día de ayer hemos estado viendo cómo se extorna ese pasaje y representando al Perú”, recalcó sobre el sueño que le arrebataron.
En contraste, Gino comparó la reunión que tuvo el presunto implicado en el asesinato de su hermana, quien parece haberse reunido con su padre y personas cercanas para obtener una posible ayuda. “Y esa es la enseñanza que le dan a los jóvenes, a la sociedad, de cómo no asumir cómo ser responsables, yo soy padre, ahí están. Uno tiene que ser consecuente de sus actos y una persona lo que debe hacer es: ‘¿Sabes qué, hijo? Cometiste un error, ahí está, asume tus consecuencias, y ahora ahí están, tengo una familia destrozada, yo la verdad no sé cómo hasta ahora estoy de pie”, sostuvo.