El conocido chico reality , quien participó en "La Voz México", fue hallado sin vida en su casa tras luchar contra la depresión, según familiares.

El cantante boliviano Leo Rosas, conocido por su participación en el reality La Voz México, falleció a los 27 años tras luchar contra la depresión. La triste noticia fue confirmada por un familiar, quien indicó que el joven se encontraba en tratamiento mientras intentaba continuar con su carrera y sus actividades cotidianas. Su partida ha causado gran conmoción entre seguidores y compañeros del mundo musical.

Leo Rosas, finalista de ‘La Voz México’, en medio de fuerte depresión

Tras celebrar el 14 de febrero con una cena romántica, en la que dejó entrever que estaba acompañado, Rosas fue hallado sin vida en su residencia en Santa Cruz, Bolivia.La noticia fue confirmada por su tío abuelo, Alfredo Mendoza, quien explicó que el exchico reality estaba luchando contra la depresión y recibía tratamiento mientras intentaba mantener una vida aparentemente normal.

“Todos nos quedamos sorprendidos (…) Él tenía un problema, sufría depresión, entonces, eso fue lo que sucedió. Parece que ya no pudo y bueno, tuvo este desenlace. (...) Estaba con tratamiento, pero ustedes saben, la depresión es una enfermedad que no se sabe el desenlace. Él estaba trabajando como siempre”, declaró para Noticias Bolivisión.

Medios internacionales informaron que la madre del cantante se enteró de la tragedia horas después, alrededor de las 5:15 del 15 de febrero.

Yahir, coach de Leo Rosas dedica sentido mensaje

La noticia también fue confirmada por Yahir, cantante que fue coach de Leo rosas durante La Voz México 2019. Fue por medio de sus redes sociales que Yahir lamentó la muerte de su colega, con quien hizo buenos lazos durante y después del reality show de canto.