Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Revelan la carrera olvidada que nadie la estudia HOY que será clave en el mundo dentro de 10 años

Samahara Lobatón confirma que su bebé salió de UCI tras complicado cuadro respiratorio: "Pronto en casa"

Samahara Lobatón revela que su bebé Asael ya salió de la UCI tras una neumonía; aunque sigue hospitalizado, su salud mejora día a día.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Samahara Lobatón confirma que su bebé salió de UCI tras complicado cuadro respiratorio: "Pronto en casa"
    Samahara Lobatón confirma que su hijo con Bryan Torres salió de UCI tras complicado cuadro respiratorio. | Composición Wapa | Instagram
    Samahara Lobatón confirma que su bebé salió de UCI tras complicado cuadro respiratorio: "Pronto en casa"

    ¡Un alivio! Samahara Lobatón atraviesa días intensos, no solo por sus problemas legales con su expareja Bryan Torres, sino también por la salud de su hijo de cuatro meses. Tras varios días en la UCI, el pequeño Asael logró salir finalmente y se recupera de una neumonía que se complicó hace aproximadamente una semana. La joven madre comparte su esperanza y alegría ante esta mejoría esperada.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Amigo de Pamela Franco deja en shock al revelar si se encuentra 'embarazada' de Christian Cueva: "Yo digo la verdad"

    Samahara Lobatón confirma que su bebé con Bryan Torres ya salió de UCI

    La hija de Melissa Klug compartió en sus redes sociales su alegría por la mejoría de la salud de su pequeño Asael, quien finalmente fue retirado de la UCI. Samahara aseguró que sigue muy pendiente de su hijo mientras permanece hospitalizado y que su mayor deseo es poder tenerlo pronto en casa.

    wapa.pe

    "Asael ya está fuera de UCI, pero hospitalizado en una clínica. Yo estoy con él 24/7. Yo les contaré, ya no falta nada para estar en casa", escribió Samahara junto a varios emojis de corazón, mostrando su felicidad ante la noticia.

    Además, la joven madre aprovechó para agradecer a Dios por la recuperación de su hijo: "Dios, tú eres mi Dios de Milagros", acompañado de una foto del pequeño tomando biberón en una camilla. Más tarde, publicó otra imagen de Asael dormido en la camilla y reafirmó su deseo: "Pronto a casa".

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Gabriel Calvo oficializa su romance con ‘Majo con sabor’ en vivo con romántico gesto: ‘Mi novia linda’

    Hace unos días, la hija de Melissa Klug se presentó en el programa Arriba mi gente y, entre lágrimas, contó que su bebé no mostraba mejoría a pesar del tiempo transcurrido. Samahara detalló el diagnóstico de Asael y cómo llegó a enfermar gravemente:

    "Por más que yo haga una burbuja en mi casa, los gérmenes salen. Mi hijita chiquita lo contagió de gripe. Es un bebé prematuro y no tiene las defensas que debería tener. Nació mucho antes de tiempo y eso también le juega en contra. Tiene bronquiolitis y neumonía severa, y está entubado en UCI porque no puede respirar por sí solo". Tras días de angustia, ahora respira tranquila al ver su evolución y espera llevarlo pronto a casa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón confirma que su bebé salió de UCI tras complicado cuadro respiratorio: "Pronto en casa"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Exponen antiguo video de Laura Spoya llamando a sus contactos para pedir ayuda con la PNP por manejar tras haber bebido

    ¿Sheyla Rojas se SEPARÓ de Sir Winston? Magaly expuso la grieta en la pareja: "Si hubo..."

    Revelan que la persona que recogió cosas de Laura Spoya sería hijo del alcalde de Jesús María

    Gabriel Calvo oficializa su romance con ‘Majo con sabor’ en vivo con romántico gesto: ‘Mi novia linda’

    ‘Prima’ de Josimar reaparece sin barriga pese a tener siete meses de embarazo de mellizos: “¿Y los bebés?”

    Lo más vistos en Farándula

    Angie Arizaga revive su tormentosa historia con Nicola Porcella y su semblante cambia radicalmente: ‘Todo lo que pasó…’

    Expareja de Adolfo Aguilar reclama fuerte suma y lanza dura advertencia: "No te voy a regalar mi trabajo"

    ¿Qué le pasó a Stefano Salvini? Actor es reaparece en estado de "abandono" y "pidiendo" limosnas en la calle: "Tomé malas decisiones"

    Brian Rullan expresó su ANGUSTIA tras el grave accidente de Laura Spoya: “Estoy sacado de onda”

    Mamá de Hugo García se pronuncia tras el embarazo de Isabella Ladera y la noticia de que su hijo será papá: ¿Qué dijo?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;