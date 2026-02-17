Samahara Lobatón revela que su bebé Asael ya salió de la UCI tras una neumonía; aunque sigue hospitalizado, su salud mejora día a día.

¡Un alivio! Samahara Lobatón atraviesa días intensos, no solo por sus problemas legales con su expareja Bryan Torres, sino también por la salud de su hijo de cuatro meses. Tras varios días en la UCI, el pequeño Asael logró salir finalmente y se recupera de una neumonía que se complicó hace aproximadamente una semana. La joven madre comparte su esperanza y alegría ante esta mejoría esperada.

La hija de Melissa Klug compartió en sus redes sociales su alegría por la mejoría de la salud de su pequeño Asael, quien finalmente fue retirado de la UCI. Samahara aseguró que sigue muy pendiente de su hijo mientras permanece hospitalizado y que su mayor deseo es poder tenerlo pronto en casa.

"Asael ya está fuera de UCI, pero hospitalizado en una clínica. Yo estoy con él 24/7. Yo les contaré, ya no falta nada para estar en casa", escribió Samahara junto a varios emojis de corazón, mostrando su felicidad ante la noticia.

Además, la joven madre aprovechó para agradecer a Dios por la recuperación de su hijo: "Dios, tú eres mi Dios de Milagros", acompañado de una foto del pequeño tomando biberón en una camilla. Más tarde, publicó otra imagen de Asael dormido en la camilla y reafirmó su deseo: "Pronto a casa".

Hace unos días, la hija de Melissa Klug se presentó en el programa Arriba mi gente y, entre lágrimas, contó que su bebé no mostraba mejoría a pesar del tiempo transcurrido. Samahara detalló el diagnóstico de Asael y cómo llegó a enfermar gravemente: