Querida ex chica reality de “EEG” y “Combate” reaparece y anuncia su primer embarazo: “Nuestro amor hizo la vida…”

La influencer y exchica reality sorprendió al revelar que espera su primer hijo con su esposo, tras meses alejada de la farándula. La noticia causó revuelo en redes.

La influencer peruana Ximena Peralta sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo. La exchica reality, recordada por su paso por programas de competencia, compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

En la publicación mostró tiernas fotografías luciendo su pancita y confirmó que vive esta nueva etapa junto a su esposo, el deportista nigeriano Nelson Agholor, jugador de fútbol americano en la NFL.

Ex chica reality anuncia con emoción su primer embarazo

Actualmente, la exintegrante de ‘Combate’ lleva una vida alejada de la farándula peruana y vive en el extranjero junto a su pareja, con quien consolidó su relación luego de iniciar su romance a inicios de 2024. El domingo 8 de marzo, Ximena Peralta decidió contarle a sus seguidores una de las noticias más importantes de su vida: está embarazada de su primer hijo.

La sobrina de Jefferson Farfán compartió en redes sociales una serie de fotografías en la playa, donde luce su avanzado embarazo y expresa la felicidad que siente por esta nueva etapa. La influencer acompañó las imágenes con un emotivo mensaje dedicado a su futuro bebé. “Nuestro amor hizo la vida, una bendición de Dios. Estamos ansiosos por abrazarte, mi vida”, escribió en la descripción de la publicación.

En la actualidad, la exchica reality comparte su vida con su esposo, el deportista Nelson Agholor, quien desarrolla su carrera profesional en la NFL, una de las ligas más importantes del fútbol americano a nivel mundial.

Ximena Peralta y su relación con el deportista Nelson Agholor

La relación entre Ximena Peralta y el deportista nigeriano Nelson Agholor, jugador de la liga profesional de fútbol americano NFL, inició a comienzos de 2024. Con el tiempo, su romance se fortaleció hasta dar el siguiente paso: el matrimonio.