Querida ex chica reality de “EEG” y “Combate” reaparece y anuncia su primer embarazo: “Nuestro amor hizo la vida…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La influencer peruana Ximena Peralta sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo. La exchica reality, recordada por su paso por programas de competencia, compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.
En la publicación mostró tiernas fotografías luciendo su pancita y confirmó que vive esta nueva etapa junto a su esposo, el deportista nigeriano Nelson Agholor, jugador de fútbol americano en la NFL.
LEE MÁS: Reconocido actor y galán de novelas se recursea vendiendo paltas ante la falta de trabajo: “Ha sido muy difícil, un sube y baja”
Ex chica reality anuncia con emoción su primer embarazo
Actualmente, la exintegrante de ‘Combate’ lleva una vida alejada de la farándula peruana y vive en el extranjero junto a su pareja, con quien consolidó su relación luego de iniciar su romance a inicios de 2024. El domingo 8 de marzo, Ximena Peralta decidió contarle a sus seguidores una de las noticias más importantes de su vida: está embarazada de su primer hijo.
La sobrina de Jefferson Farfán compartió en redes sociales una serie de fotografías en la playa, donde luce su avanzado embarazo y expresa la felicidad que siente por esta nueva etapa. La influencer acompañó las imágenes con un emotivo mensaje dedicado a su futuro bebé. “Nuestro amor hizo la vida, una bendición de Dios. Estamos ansiosos por abrazarte, mi vida”, escribió en la descripción de la publicación.
En la actualidad, la exchica reality comparte su vida con su esposo, el deportista Nelson Agholor, quien desarrolla su carrera profesional en la NFL, una de las ligas más importantes del fútbol americano a nivel mundial.
TAMBIÉN LEE: Hugo García anuncia dura pérdida familiar a meses del embarazo de Isabella Ladera: "Me quedo con haberte dado tu último..."
Ximena Peralta y su relación con el deportista Nelson Agholor
La relación entre Ximena Peralta y el deportista nigeriano Nelson Agholor, jugador de la liga profesional de fútbol americano NFL, inició a comienzos de 2024. Con el tiempo, su romance se fortaleció hasta dar el siguiente paso: el matrimonio.
La influencer sorprendió a sus seguidores al revelar que se casó con el jugador el 5 de marzo de 2025 en Estados Unidos. La ceremonia fue privada y contó solo con personas cercanas. En las imágenes compartidas, Peralta luce un vestido blanco y Agholor un terno claro. “Esposo mío”, escribió.