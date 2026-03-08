Marisel Linares ROMPE SU SILENCIO y presenta fotos ante Fiscalía por caso Adrián Villar: “Es un hijo para mí”

Caso Lizeth Marzano : periodista Marisel Linares declara ante la Fiscalía y revela su relación con Adrián Villar tras el atropello.

El caso del atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano continúa generando nuevas revelaciones. Luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar , el programa televisivo ‘Domingo al Día’ difundió un documento inédito presentado por la periodista Marisel Linares ante la Fiscalía.

El escrito, enviado recientemente por la excolaboradora de Willax , contiene su primera versión formal sobre lo ocurrido, ya que hasta ahora no había asistido personalmente a las citaciones fiscales. En el documento, Linares explica su vínculo con el joven de 21 años y también se refiere al vehículo involucrado en el accidente, del cual ella figura como propietaria.

La revelación del programa dominical también mostró un documento relacionado con la supuesta donación del automóvil a Adrián Villar, el cual fue cuestionado posteriormente por el propio titular de la notaría que aparece en el registro, quien aseguró que el papel sería falso.

Marisel Linares explica su relación con Adrián Villar

En su declaración escrita dirigida a la fiscal del caso, Marisel Linares comenzó relatando la relación que mantiene desde hace años con Rubén Villar, padre del joven involucrado en el atropello.

Según detalló, su vínculo con el camarógrafo inició el 6 de mayo de 2012, cuando ya sabía que él tenía un hijo fruto de su relación con Marcela Chirinos. A partir de ese momento, explicó, la convivencia familiar fue cercana.

“Adrián Alonso Villar Chirinos, su padre Rubén Enrique Villar Froletz y yo, hemos compartido momentos juntos desde su niñez, desde que lo conocí, desde el año 2012, y ese compartir juntos se ha mantenido hasta la actualidad”, señaló en el documento.

Como parte de su descargo, la periodista también incluyó fotografías familiares que, según se mostró en el reportaje televisivo, evidenciarían la cercanía que mantuvo con el joven desde que era niño.

Fotografías familiares y el vínculo que afirma tener con el joven

Entre las imágenes difundidas aparecen celebraciones de cumpleaños, reuniones familiares y hasta una fotografía del anuario escolar del joven, donde figuran Rubén Villar, Marcela Chirinos, su pareja y Marisel Linares.

Las fotografías reflejan momentos compartidos por las distintas ramas familiares que, de acuerdo con lo presentado, mantenían una relación cordial en torno a Adrián Villar.

En el mismo documento, Linares dejó claro que el vínculo que desarrolló con el joven fue más allá de una relación formal. “Adrián Villar Chirinos es para mí, un hijo”, afirmó.

Con esta frase, la periodista sostuvo que, pese a no existir parentesco biológico, el tiempo compartido y la convivencia familiar hicieron que lo considerara parte de su familia.