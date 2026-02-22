Redes estallan contra Willax y reclaman la salida inmediata de Marisel Linares POR ENCUBRIR a su hijastro: “Encubren a cómplices”

La muerte de Lizeth Marzano desata polémica tras revelarse que el presunto responsable sería hijastro de periodista de Willax, generando indignación en redes sociales.

El fallecimiento de la deportista peruana Lizeth Marzano no solo ha conmocionado al ámbito deportivo, sino que también ha desatado una fuerte controversia mediática tras revelarse un vínculo inesperado con una figura de la televisión. Lo que empezó como un caso de atropello con fuga en San Isidro terminó escalando a una crisis de reputación para un canal de señal abierta y una de sus periodistas.

Investigación policial destapa conexión familiar que nadie esperaba

La tragedia ocurrió cuando la campeona nacional de apnea realizaba actividad física en el distrito limeño y fue embestida por un vehículo que, según registros de cámaras de seguridad, se desplazaba a gran velocidad. El conductor no se detuvo y abandonó el lugar, lo que provocó indignación pública inmediata y un pedido masivo de justicia.

Tras las diligencias correspondientes, la Policía Nacional logró identificar como presunto responsable a Adrián Villar, de 21 años, quien sería hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares. El hallazgo cobró mayor relevancia cuando se confirmó que el automóvil involucrado estaba registrado legalmente a nombre de la comunicadora.

Aunque Linares declaró públicamente que no conducía el vehículo y que este ya no se encontraba bajo su control, lo que generó cuestionamientos fue que no mencionara que el joven buscado por las autoridades pertenecía a su entorno familiar cercano, mientras la familia de la víctima solicitaba información para ubicar al responsable.

Redes sociales estallan contra Willax y piden medidas inmediatas

La revelación provocó una reacción inmediata en plataformas digitales. Usuarios comenzaron a cuestionar tanto a la periodista como al canal de televisión donde trabaja, acusándolos de falta de transparencia y de no tomar acciones frente a la situación.

Las cuentas oficiales del medio se llenaron de mensajes exigiendo explicaciones y sanciones laborales. Muchos internautas incluso amenazaron con dejar de consumir el contenido del canal si no se pronunciaban sobre el caso.

Entre los comentarios más difundidos se leen: "Hablen sobre la deportista que mató un familiar de la periodista Marisela", "A qué hora sacan el comunicado separando a la periodista cómplice", "No veo este canal que encubre a una cómplice", "Periodista de su canal cómplice de asesinato", "Willax apañador de asesinos", "Cuándo botan a la encubridora del atropello".