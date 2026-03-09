Salen a la luz POLÉMICOS NEGOCIOS del padre de Adrián Villar: Difunden posible relación con un ESTAFADOR | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Panamericana

Salen a la luz POLÉMICOS NEGOCIOS del padre de Adrián Villar: Difunden posible relación con un ESTAFADOR | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Panamericana

Luego de queAdrián Villar fuera enviado al penal Castro Castro con nueve meses de prisión preventiva por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, el caso continúa generando nuevas investigaciones mediáticas. Distintos programas periodísticos siguen revisando no solo el delito, sino también el presunto encubrimiento por parte de personas de su entorno. En ese contexto, uno de los personajes que más ha llamado la atención es Rubén Villar, padre del investigado y pareja de la periodista Marisel Linares.

Recientemente, un reportaje de investigación reveló detalles sobre las actividades empresariales del ex camarógrafo, quien actualmente se mantiene alejado de los medios de comunicación.

Los negocios inmobiliarios que generaron sospechas

Tras conocerse la prisión preventiva de Adrián Villar, surgieron interrogantes sobre cómo Rubén Villar y Marisel Linares lograron asumir los costos de la defensa legal a cargo del abogado César Nakazaki. Esto se debe a que la periodista perdió su trabajo en Willax y Villar dejó su labor como camarógrafo, lo que generó dudas sobre el origen de sus ingresos, especialmente considerando los viajes que ambos han realizado en los últimos años, según registros migratorios.

El programa Panorama difundió un informe en el que expone los presuntos movimientos de Rubén Villar dentro del sector inmobiliario. En el reportaje se menciona su presunta relación con Marco Antonio Ávalos, gerente general de la empresa Masterhome Grupo Inmobiliaria, quien fue detenido en noviembre de 2025 acusado de estafa y falsedad ideológica.

La investigación también reveló que Villar no tendría propiedades registradas a su nombre. Sin embargo, se analizó el caso de un departamento ubicado en Miraflores que en algún momento pasó por sus manos y que originalmente pertenecía a una pareja de adultos mayores. Según el informe, las transferencias del inmueble habrían seguido un patrón que generó sospechas sobre una posible estrategia para obtener propiedades.

De acuerdo con la partida registral, en 2015 el departamento fue transferido a un trabajador de seguridad identificado como Daniel Yrigoyen por un monto de 120.000 soles. Posteriormente, este realizó un anticipo de legítima a favor de su hija. Tiempo después, Rubén Villar terminó adquiriendo la propiedad por 50.000 soles.

No obstante, al año siguiente se produjo otro movimiento. En 2016, Villar decidió donar el departamento, como si nunca hubiese sido propietario del inmueble. Apenas cuatro meses más tarde, la vivienda volvió a cambiar de dueño y terminó siendo transferida a la inmobiliaria dirigida por Ávalos, quien, según la policía, está vinculado a delitos de estafa.

Durante el reportaje, el periodista señaló: “Fuentes de Panorama señalan que él sería parte de un engranaje muy bien montado para ubicar propiedades como la de Miraflores, los que lo conocen en los negocios de propiedades lo apodan ‘El Pituco’. Por esos negocios, ‘El Pituco’, habría sabido muy bien cómo falsificar un sello de notaría”.

Empresa registrada a su nombre