Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug sufre al quedar atrapada en las Maldivas sin poder regresar a Perú por bombardeos

INPE toma decisión final: Adrián Villar irá al penal Castro Castro por la muerte de Lizeth Marzano

El INPE informa que Adrián Villar Chirinos fue asignado al penal Miguel Castro Castro por su vinculación en la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    INPE toma decisión final: Adrián Villar irá al penal Castro Castro por la muerte de Lizeth Marzano
    Adrián Villar cumplirá prisión preventiva en penal Castro Castro | Composición: Wapa Captura de pantalla
    INPE toma decisión final: Adrián Villar irá al penal Castro Castro por la muerte de Lizeth Marzano

    El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) confirmó que Adrián Villar Chirinos fue asignado al Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. El joven de 21 años permanecerá internado en ese penal mientras avanzan las investigaciones por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente que ocasionó la muerte de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡APAGÓN! Anuncian CORTE DE LUZ este sábado 7 de marzo: revisa la lista de distritos afectados

    INPE determina que Adrián Villar cumpla prisión preventiva en el penal Castro Castro

    La orden de nueve meses de prisión preventiva fue emitida por el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima durante una audiencia realizada la semana pasada. El magistrado Adolfo Fernando Farfán aceptó el pedido presentado por el Ministerio Público, al considerar que existen serios indicios del delito, una posible condena mayor a cinco años y un riesgo procesal que justificaría la aplicación de esta medida restrictiva.

    INPE
    INPE

    De acuerdo con la resolución judicial, Villar Chirinos permanecerá detenido hasta el 25 de noviembre de este año, periodo durante el cual la Fiscalía continuará desarrollando las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

    Conforme a la investigación fiscal, el 17 de febrero de 2026 la atleta fue atropellada en el distrito de San Isidro por un vehículo conducido por Villar Chirinos, quien luego del impacto se retiró del lugar sin brindar ayuda.

    Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, junto con las declaraciones recogidas durante la investigación, permitieron identificar el vehículo implicado y reconstruir la secuencia de los hechos, lo que fortaleció los indicios sobre la presunta responsabilidad del conductor. El automóvil figura a nombre de Marisel Linares, periodista y actual pareja del padre de Villar, quien además es investigada por un posible delito de encubrimiento.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Adrián Villar tiene IMPENSADA reacción al escuchar que enfrentará prisión preventiva por 9 meses tras atropellar a Lizeth Marzano

    Fiscalía proyecta posible condena superior a ocho años por los delitos investigados

    El Ministerio Público señaló durante la audiencia que la pena estimada para Adrián Villar podría llegar hasta los ocho años de prisión, debido a la combinación de los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Incluso si se aplicara una eventual reducción por beneficios procesales, la proyección de condena seguiría superando los seis años de cárcel.

    Asimismo, el juzgado rechazó los planteamientos presentados por la defensa en relación con la aplicación de agravantes. El magistrado sostuvo que la falta a las normas de tránsito y la utilización de un vehículo constituyen circunstancias distintas, tal como lo establece el artículo 111 del Código Penal peruano.

    SOBRE EL AUTOR:
    INPE toma decisión final: Adrián Villar irá al penal Castro Castro por la muerte de Lizeth Marzano
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    ¡APAGÓN! Anuncian CORTE DE LUZ este sábado 7 de marzo: revisa la lista de distritos afectados

    Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa la razón del atropello a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

    Se revela desconcertante información de Adrián Villar sobre sus padres por la que recibió prisión preventiva

    ES OFICIAL | Desde HOY jubilados de la ONP con ESTOS APELLIDOS podrán cobrar: Conoce quiénes son

    DRAMÁTICO GIRO | Abogado de Adrián Villar sacude el caso al afirmar que su defendido merece "sentencia condenatoria"

    Lo más vistos en Ocio

    Adrián Villar: el dramático quiebre de sus padres al escuchar que pasará meses en prisión preventiva

    Juez confirma ESCALOFRIANTE accionar de Adrián Villar al al sustentar PRISIÓN PREVENTIVA: "Desinterés por la vida..."

    Revelan que madre de Adrián denunció a su expareja, Rubén Villar, por chocar su auto y huir: “Por nueva pareja”

    ¡Misterio en Comas! La casa de 3 pisos con sótano y cerco eléctrico que lleva 10 años abandonada

    Vidente Mossul hace macabro VATICINIO PARA LIMA por destructivo sismo: "Va a acontecer en este..."

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;