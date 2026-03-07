El INPE informa que Adrián Villar Chirinos fue asignado al penal Miguel Castro Castro por su vinculación en la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) confirmó que Adrián Villar Chirinos fue asignado al Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. El joven de 21 años permanecerá internado en ese penal mientras avanzan las investigaciones por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente que ocasionó la muerte de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera.

INPE determina que Adrián Villar cumpla prisión preventiva en el penal Castro Castro

La orden de nueve meses de prisión preventiva fue emitida por el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima durante una audiencia realizada la semana pasada. El magistrado Adolfo Fernando Farfán aceptó el pedido presentado por el Ministerio Público, al considerar que existen serios indicios del delito, una posible condena mayor a cinco años y un riesgo procesal que justificaría la aplicación de esta medida restrictiva.

INPE

De acuerdo con la resolución judicial, Villar Chirinos permanecerá detenido hasta el 25 de noviembre de este año, periodo durante el cual la Fiscalía continuará desarrollando las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

Conforme a la investigación fiscal, el 17 de febrero de 2026 la atleta fue atropellada en el distrito de San Isidro por un vehículo conducido por Villar Chirinos, quien luego del impacto se retiró del lugar sin brindar ayuda.

Las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, junto con las declaraciones recogidas durante la investigación, permitieron identificar el vehículo implicado y reconstruir la secuencia de los hechos, lo que fortaleció los indicios sobre la presunta responsabilidad del conductor. El automóvil figura a nombre de Marisel Linares, periodista y actual pareja del padre de Villar, quien además es investigada por un posible delito de encubrimiento.

Fiscalía proyecta posible condena superior a ocho años por los delitos investigados

El Ministerio Público señaló durante la audiencia que la pena estimada para Adrián Villar podría llegar hasta los ocho años de prisión, debido a la combinación de los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Incluso si se aplicara una eventual reducción por beneficios procesales, la proyección de condena seguiría superando los seis años de cárcel.