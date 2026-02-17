El inicio del año académico está programado para el 16 de marzo y se desarrollará a lo largo de 42 semanas de labores educativas, durante las cuales se han establecido tres periodos de descanso para los estudiantes, de acuerdo con el Minedu .

El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer de manera oficial el calendario escolar 2026 y ratificó que el inicio de clases con estudiantes será el lunes 16 de marzo. La programación nacional ha sido diseñada para equilibrar las semanas lectivas con los periodos de gestión institucional, con el objetivo de garantizar la continuidad del aprendizaje y el adecuado desarrollo de las evaluaciones.

El esquema contempla cuatro bloques académicos de nueve semanas cada uno, una organización que apunta a asegurar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos establecidos para el año escolar. A continuación, te explicamos cómo estarán distribuidos los principales periodos de descanso.

¿Cuándo serán las vacaciones escolares en mayo de 2026?

A diferencia de calendarios anteriores, el primer descanso del año se ha fijado para la segunda quincena de mayo. Las vacaciones se desarrollarán del 18 al 22 de ese mes y corresponden al denominado “segundo bloque de semanas de gestión”. Durante este lapso, los estudiantes harán una pausa tras completar las primeras nueve semanas de clases, mientras que los docentes participarán en jornadas de capacitación orientadas a fortalecer la enseñanza en las aulas. Este ajuste busca renovar el ritmo académico antes de iniciar el siguiente periodo lectivo.

Distribución de vacaciones este 2026

Bloques Duración Fechas 2026 Primer bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 2 al 13 de marzo Primer bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 16 de marzo al 15 de mayo Segundo bloque de semanas de gestión (vacaciones) 01 semana Del 18 al 22 de mayo Segundo bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 25 de mayo al 24 de julio Tercer bloque de semanas de gestión (vacaciones) 02 semanas Del 27 de julio al 07 de agosto Tercer bloque de semanas lectivas 09 semanas Del 10 de agosto al 09 de octubre Cuarto bloque de semanas de gestión (vacaciones) 01 semana Del 12 al 16 de octubre Cuarto bloque de semanas de semanas lectivas 09 semanas Del 19 de octubre al 18 de diciembre Quinto bloque de semanas de gestión 02 semanas Del 21 al 31 de diciembre

El segundo receso, y el más largo del año, está programado del 27 de julio al 7 de agosto. Estas dos semanas coinciden con las celebraciones por Fiestas Patrias y forman parte del tercer bloque de gestión del calendario oficial. Finalizado este descanso, los alumnos retornarán a clases el 10 de agosto para iniciar el tercer bloque académico, que se extenderá hasta el 9 de octubre, manteniendo la estructura de nueve semanas por periodo.

¿Cómo fueron las vacaciones en el 2025?

Bloques Duración Fecha de inicio y fin Primer bloque de semanas de gestión 2 semanas 03/03 al 14/03 Primer bloque de semanas lectivas 9 semanas 17/3 al 16/05 Segundo bloque de semanas de gestión 1 semanas 19/05 al 23/05 Segundo bloque de semanas lectivas 9 semanas 26/05 al 25/07 Tercer bloque de semanas de gestión 2 semanas 28/07 al 08/08 Tercer bloque de semanas lectivas 9 semanas 11/08 al 10/10 Cuarto bloque de semanas de gestión 1 semanas 12/10 al 17/10 Cuarto bloque de semanas lectivas 9 semanas 20/10 al 19/12 Quinto bloque de semanas de gestión 2 semanas 22/12 al 31/12

¿En qué fechas se realizarán las semanas de gestión docente en 2026?

El calendario escolar contempla espacios destinados exclusivamente a la gestión institucional, durante los cuales directivos y docentes se enfocarán en labores internas de los centros educativos. Estas semanas estarán dedicadas a la evaluación de avances, elaboración de informes, coordinación pedagógica y planificación de actividades, sin la participación de los estudiantes, ya que no se desarrollarán clases.

Las semanas de gestión programadas para 2026 son las siguientes: