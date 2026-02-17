Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Revelan la carrera olvidada que nadie la estudia HOY que será clave en el mundo dentro de 10 años

ES OFICIAL | Vacaciones escolares 2026 cambiaron: Minedu oficializó el nuevo calentario a nivel nacional

El inicio del año académico está programado para el 16 de marzo y se desarrollará a lo largo de 42 semanas de labores educativas, durante las cuales se han establecido tres periodos de descanso para los estudiantes, de acuerdo con el Minedu.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Vacaciones escolares 2026 cambiaron: Minedu oficializó el nuevo calentario a nivel nacional
    Vacaciones escolares 2026 cambiaron
    ES OFICIAL | Vacaciones escolares 2026 cambiaron: Minedu oficializó el nuevo calentario a nivel nacional

    El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer de manera oficial el calendario escolar 2026 y ratificó que el inicio de clases con estudiantes será el lunes 16 de marzo. La programación nacional ha sido diseñada para equilibrar las semanas lectivas con los periodos de gestión institucional, con el objetivo de garantizar la continuidad del aprendizaje y el adecuado desarrollo de las evaluaciones.

    El esquema contempla cuatro bloques académicos de nueve semanas cada uno, una organización que apunta a asegurar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos establecidos para el año escolar. A continuación, te explicamos cómo estarán distribuidos los principales periodos de descanso.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Municipalidad de San Miguel abre convocatoria laboral para personas con primaria y secundaria completa

    ¿Cuándo serán las vacaciones escolares en mayo de 2026?

    A diferencia de calendarios anteriores, el primer descanso del año se ha fijado para la segunda quincena de mayo. Las vacaciones se desarrollarán del 18 al 22 de ese mes y corresponden al denominado “segundo bloque de semanas de gestión”. Durante este lapso, los estudiantes harán una pausa tras completar las primeras nueve semanas de clases, mientras que los docentes participarán en jornadas de capacitación orientadas a fortalecer la enseñanza en las aulas. Este ajuste busca renovar el ritmo académico antes de iniciar el siguiente periodo lectivo.

    Distribución de vacaciones este 2026

    BloquesDuraciónFechas 2026
    Primer bloque de semanas de gestión02 semanasDel 2 al 13 de marzo
    Primer bloque de semanas lectivas09 semanasDel 16 de marzo al 15 de mayo
    Segundo bloque de semanas de gestión (vacaciones)01 semanaDel 18 al 22 de mayo
    Segundo bloque de semanas lectivas09 semanasDel 25 de mayo al 24 de julio
    Tercer bloque de semanas de gestión (vacaciones)02 semanasDel 27 de julio al 07 de agosto
    Tercer bloque de semanas lectivas09 semanasDel 10 de agosto al 09 de octubre
    Cuarto bloque de semanas de gestión (vacaciones)01 semanaDel 12 al 16 de octubre
    Cuarto bloque de semanas de semanas lectivas09 semanasDel 19 de octubre al 18 de diciembre
    Quinto bloque de semanas de gestión02 semanasDel 21 al 31 de diciembre

    El segundo receso, y el más largo del año, está programado del 27 de julio al 7 de agosto. Estas dos semanas coinciden con las celebraciones por Fiestas Patrias y forman parte del tercer bloque de gestión del calendario oficial. Finalizado este descanso, los alumnos retornarán a clases el 10 de agosto para iniciar el tercer bloque académico, que se extenderá hasta el 9 de octubre, manteniendo la estructura de nueve semanas por periodo.

    ¿Cómo fueron las vacaciones en el 2025?

    BloquesDuraciónFecha de inicio y fin
    Primer bloque de semanas de gestión2 semanas03/03 al 14/03
    Primer bloque de semanas lectivas9 semanas17/3 al 16/05
    Segundo bloque de semanas de gestión1 semanas19/05 al 23/05
    Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas26/05 al 25/07
    Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas28/07 al 08/08
    Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas11/08 al 10/10
    Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12/10 al 17/10
    Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas20/10 al 19/12
    Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas22/12 al 31/12

    ¿En qué fechas se realizarán las semanas de gestión docente en 2026?

    El calendario escolar contempla espacios destinados exclusivamente a la gestión institucional, durante los cuales directivos y docentes se enfocarán en labores internas de los centros educativos. Estas semanas estarán dedicadas a la evaluación de avances, elaboración de informes, coordinación pedagógica y planificación de actividades, sin la participación de los estudiantes, ya que no se desarrollarán clases.

    Las semanas de gestión programadas para 2026 son las siguientes:

    • Primer bloque de gestión: del 2 al 13 de marzo
    • Segundo bloque de gestión: del 18 al 22 de mayo
    • Tercer bloque de gestión: del 27 de julio al 7 de agosto
    • Cuarto bloque de gestión: del 12 al 16 de octubre
    • Quinto bloque de gestión: del 21 al 31 de diciembre
    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Vacaciones escolares 2026 cambiaron: Minedu oficializó el nuevo calentario a nivel nacional
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Vacaciones escolares 2026 cambiaron: Minedu oficializó el nuevo calentario a nivel nacional

    Temblor en Perú hoy, 17 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Revelan la carrera olvidada que nadie la estudia HOY que será clave en el mundo dentro de 10 años

    CONFIRMADO | LATAM Airlines informa que anula los vuelos a esta provincia del país desde hoy

    Corte de agua este martes 17 de febrero por hasta 8 horas: horarios y distritos afectados, según Sedapal

    Lo más vistos en Ocio

    El influencer Frigilux Venezuela revela las claves gastronómicas que definen la cocina en casa

    ¿Quieres saber si alguien está casado? Revísalo fácil en Reniec

    ES OFICIAL | Peruanos ya pueden viajar sin visa a estos países en el 2026: Esta es la lista completa de destinos

    ¡TIEMBLA YAPE! Esta es la nueva billetera digital autorizada por la SBS que promete hacer la competencia

    ¿Por qué NO debes dar tu NÚMERO DE DNI al hacer compras en un SUPERMERCADO? Podrías ponerte en RIESGO

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;