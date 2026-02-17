Municipalidad de San Miguel abre convocatoria laboral para personas con primaria y secundaria completa: requisitos y cómo postular

La convocatoria ofrece un total de 29 vacantes repartidas en diversos perfiles laborales. Entre los puestos disponibles se encuentran operarios de limpieza pública, personal de serenazgo en distintas modalidades y una plaza para ingeniero forestal.

La Municipalidad de San Miguel lanzó una nueva convocatoria CAS que pone a disposición 29 vacantes dirigidas a postulantes con primaria completa, secundaria completa y formación universitaria. Los sueldos ofrecidos oscilan entre S/ 1.200 y S/ 3.500. El proceso, difundido el 16 de febrero de 2026, considera puestos operativos y técnicos en diversas áreas del municipio, todos bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que las fechas de cierre no son iguales para todas las vacantes, por lo que los postulantes deben revisar con detenimiento el cronograma de cada puesto antes de presentar su documentación.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de San Miguel?

La convocatoria reúne un total de 29 plazas distribuidas en distintos perfiles, organizadas según el nivel de estudios requerido:

Personas con primaria completa

CAS N° 017: Operario de Recolección de Residuos Sólidos

Vacantes: 1

Remuneración: S/ 1.200

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 23 de febrero de 2026

CAS N° 018: Operario de Recolección de Residuos Sólidos

Vacantes: 4

Remuneración: S/ 1.550

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 23 de febrero de 2026

CAS N° 019: Operario de Barrido

Vacantes: 4

Remuneración: S/ 1.400

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 23 de febrero de 2026

Estas vacantes están orientadas a reforzar el servicio de limpieza pública del distrito. Los postulantes deben acreditar primaria completa y cumplir con los requisitos establecidos en las bases de cada proceso.

CAS N° 021: Sereno a Pie

Vacantes: 4

Remuneración: S/ 1.500

Fecha límite: 24 de febrero de 2026

CAS N° 022: Sereno Guía Canino

Vacantes: 1

Remuneración: S/ 1.500

Fecha límite: 24 de febrero de 2026

CAS N° 023: Sereno Motorizado

Vacantes: 7

Remuneración: S/ 1.700

Fecha límite: 24 de febrero de 2026

CAS N° 024: Sereno Chofer

Vacantes: 7

Remuneración: S/ 1.700

Requisito adicional: Brevete A IIa vigente

Fecha límite: 24 de febrero de 2026

Estos puestos forman parte del área de seguridad ciudadana. Para los cargos de serenazgo motorizado y chofer, es obligatorio cumplir con los requisitos relacionados a licencias de conducir y experiencia, conforme a lo indicado en las bases.

Titulados universitarios

CAS N° 020: Ingeniero/a Forestal

Vacantes: 1

Remuneración: S/ 3.500

Requisito: Título profesional en Ingeniería Forestal

Fecha límite: 23 de febrero de 2026

Este cargo técnico es el mejor remunerado de la convocatoria y está dirigido a profesionales titulados que cumplan con el perfil solicitado por la entidad.

¿Cómo postular a esta convocatoria CAS 2026?

Cada vacante cuenta con bases específicas donde se detallan los requisitos, la experiencia mínima, los anexos obligatorios y los formatos que deben presentarse. Antes de postular, es indispensable verificar que se cumple con el perfil solicitado y reunir correctamente toda la documentación exigida.

Pasos generales para postular:

Revisar detalladamente las bases del puesto al que se desea postular.

Descargar y completar los anexos y formatos correspondientes.

Adjuntar la documentación de sustento (DNI, certificados de estudios, constancias laborales, entre otros).

Presentar la postulación dentro del plazo establecido para cada proceso.