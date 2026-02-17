Wapa.pe
Revelan la carrera olvidada que nadie la estudia HOY que será clave en el mundo dentro de 10 años

Revelan la carrera olvidada que nadie la estudia HOY que será clave en el mundo dentro de 10 años

Conoce aquí todos los detalles de la carrera que podría hacer exitosos a todos los que la estudien en un corto plazo.

    Revelan la carrera olvidada que nadie la estudia HOY que será clave en el mundo dentro de 10 años
    Revelan la carrera olvidada que nadie la estudia HOY
    Revelan la carrera olvidada que nadie la estudia HOY que será clave en el mundo dentro de 10 años

    En un contexto global cada vez más orientado a la sustentabilidad, ciertas profesiones que hoy pasan desapercibidas comienzan a ganar relevancia. Una de ellas podría convertirse en un eje central del desarrollo mundial durante la próxima década. Te contamos por qué.

    La carrera que pocos eligen y será fundamental en 10 años

    La ingeniería en energías renovables es una especialidad que aún tiene baja demanda entre los estudiantes, pero que, de acuerdo con especialistas, se posicionará entre las más requeridas en los próximos diez años. Su protagonismo irá en aumento conforme gobiernos y empresas aceleren el cambio hacia fuentes limpias como la energía solar, eólica y el hidrógeno verde.

    Reportes de entidades como la Agencia Internacional de Energía y el Banco Mundial coinciden en que este proceso de transición energética impulsará la creación de millones de empleos técnicos y altamente especializados.

    Entre los principales factores que explican por qué esta carrera será estratégica se encuentran:

    • La urgencia de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.
    • El aumento sostenido de las inversiones en energías limpias.
    • La creciente demanda global de técnicos e ingenieros especializados.
    • El fortalecimiento de políticas ambientales a escala mundial.
    • La transformación de la industria hacia modelos más sustentables.

    Aunque se trata de un proceso que recién comienza, todo apunta a que esta disciplina será uno de los pilares del mercado laboral del futuro. Elegirla hoy podría significar una ventaja clave cuando el cambio termine de consolidarse.

    ¿Qué son las energías renovables?

    Las energías renovables provienen de recursos naturales que no se agotan y que se regeneran a una velocidad mayor a la de su consumo, como la luz solar, el viento, el agua y la biomasa. Se las considera fuentes limpias porque generan bajas o nulas emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que cumplen un rol clave en la lucha contra el cambio climático.

    Entre sus principales características y modalidades se encuentran:

    • Energía solar: Captura la energía del sol a través de paneles fotovoltaicos para producir electricidad o mediante sistemas térmicos para generar calor.
    • Energía eólica: Convierte la fuerza del viento en energía eléctrica mediante aerogeneradores.
    • Energía hidroeléctrica: Aprovecha el movimiento y la altura del agua en ríos y represas para generar electricidad.
    • Biomasa: Utiliza materia orgánica de origen vegetal o animal para producir energía, ya sea en forma de biocombustibles o electricidad.
    • Energía geotérmica: Obtiene energía a partir del calor natural almacenado en el interior de la Tierra.
    • Energía marina (mareomotriz y undimotriz): Emplea la energía de las mareas y de las olas del océano para la generación eléctrica.
