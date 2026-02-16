El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño exhorta a las autoridades a adoptar acciones preventivas y a la ciudadanía a informarse por canales oficiales, con el fin de reducir los efectos del evento climático .

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (EFEN) informó en sus redes sociales, mediante el Comunicado Oficial ENFEN N° 03-2026, la declaratoria de alerta a nivel nacional por El Niño Costero en el Perú.

Según el documento, el evento climático comenzará a manifestarse desde marzo y se extenderá hasta noviembre de 2026. ¿Cuáles serán sus impactos? ¿Qué zonas enfrentarán mayores efectos? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Se intensificarán las lluvias?

De acuerdo con los monitoreos del EFEN, entre marzo y abril se prevé la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, principalmente en el norte del país, con especial incidencia en regiones como Piura, Chiclayo y Tumbes. A este escenario se sumarían temperaturas elevadas y el incremento del caudal de los ríos que desembocan en el Pacífico, condiciones que podrían favorecer inundaciones y deslizamientos en zonas costeras.

Comunicado Oficial ENFEN N° 03-2026

Además, hacia julio, el fenómeno podría incrementar su intensidad, sobre todo en la temperatura del mar, lo que derivaría en lluvias más frecuentes y persistentes hasta noviembre.

¿Qué acciones de prevención adoptarán las autoridades?

El EFEN exhortó a las entidades del Estado a implementar de manera urgente medidas de prevención y reducción de riesgos, con el objetivo de minimizar el impacto en la población.