Feriado de Semana Santa 2026: estas son las fechas exactas de los próximos días libres

ENFEN activa ALERTA OFICIAL en Perú tras acercamiento de AMENAZA CLIMÁTICA

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño exhorta a las autoridades a adoptar acciones preventivas y a la ciudadanía a informarse por canales oficiales, con el fin de reducir los efectos del evento climático.

    La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (EFEN) informó en sus redes sociales, mediante el Comunicado Oficial ENFEN N° 03-2026, la declaratoria de alerta a nivel nacional por El Niño Costero en el Perú.

    Según el documento, el evento climático comenzará a manifestarse desde marzo y se extenderá hasta noviembre de 2026. ¿Cuáles serán sus impactos? ¿Qué zonas enfrentarán mayores efectos? A continuación, te contamos todos los detalles.

    ¿Se intensificarán las lluvias?

    De acuerdo con los monitoreos del EFEN, entre marzo y abril se prevé la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, principalmente en el norte del país, con especial incidencia en regiones como Piura, Chiclayo y Tumbes. A este escenario se sumarían temperaturas elevadas y el incremento del caudal de los ríos que desembocan en el Pacífico, condiciones que podrían favorecer inundaciones y deslizamientos en zonas costeras.

    Además, hacia julio, el fenómeno podría incrementar su intensidad, sobre todo en la temperatura del mar, lo que derivaría en lluvias más frecuentes y persistentes hasta noviembre.

    ¿Qué acciones de prevención adoptarán las autoridades?

    El EFEN exhortó a las entidades del Estado a implementar de manera urgente medidas de prevención y reducción de riesgos, con el objetivo de minimizar el impacto en la población.

    Asimismo, recomendó a los ciudadanos mantenerse informados a través de los avisos oficiales emitidos por instituciones como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Instituto Nacional de Defensa Civil y Defensa Civil, a fin de estar preparados ante posibles emergencias climáticas o desastres naturales.

