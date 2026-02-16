Corte de agua este martes 17 de febrero por hasta 8 horas: horarios y distritos afectados, según SedapalÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal ha programado cortes temporales de agua potable que afectarán este 17 de febrero a muchas viviendas y negocios. La suspensión del servicio alcanzará diversas zonas de Ate, Santa Anita, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, La Molina, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres con interrupciones de hasta ocho horas en algunos casos.
El anuncio fue difundido a través de redes sociales, donde la entidad informó que la medida responde a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios, los cuales impactarán distintos barrios y sectores, según los comunicados oficiales.
Corte de agua este 17 de febrero: horario y zonas afectadas
San Martín de Porres
- Horario de corte: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m
- Sector: 212
- Motivo de corte: Limpieza de reservorio
- Áreas afectadas: A.H. Jazmines del Naranjal, APV Residencial Monte Azul, Asoc. A.H. Jazmines del Naranjal, Asoc. Residencial Los Lirios, Urb. Los Jardines del Naranjal I Etapa, Urb. Los Naranjitos II Etapa, Urb. Los Portales del Naranjal, Urb. Virgen del Rosario
Villa María del Triunfo
- Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m
- Sector: 308 / Sub-Sector: 308-05
- Motivo de corte: Limpieza de reservorio
- Av. José Carlos Mariátegui del A.H. Fernando Belaúnde Terry - San Gabriel Alto Lomas. Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-05/RRP-5 Candelaria I Cuadrante: Entre Calle S/N, Pasaje Cusco, Prol. José C. Mariátegui y Av. Cerro Verde.
Ate
- Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
- Sector 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181
- Motivo de corte: Baja presión de agua
- Áreas afectadas: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circurvalanción, Av. Separado Industrial, Av. Las Torres.
Santa Anita
- Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
- Sector 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172
- Motivo de corte: Baja presión de agua
- Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.
San Luis / San Borja
- Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
- Sector 3
- Motivo de corte: Baja presión de agua
- Áreas afectadas: Área comprendida entre Av.Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis
Santiago de Surco
- Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
- Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299
- Motivo de corte: Baja presión de agua
- Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de los incas limite Cerro Camacho, limite Cerro Centinela limite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primera, Av. Panamerica Sur.
Chorrillos
- Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
- Áreas afectadas: Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97
- Motivo de corte: Baja presión de agua
San Juan de Lurigancho
- Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
- Motivo de corte: Baja presión de agua
- Áreas afectadas: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarrilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.
La Molina
- El corte en este distrito será desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.