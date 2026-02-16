Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Feriado de Semana Santa 2026: estas son las fechas exactas de los próximos días libres

Corte de agua este martes 17 de febrero por hasta 8 horas: horarios y distritos afectados, según Sedapal

Sedapal anunció corte de agua este martes 17 de febrero en varios distritos de Lima por trabajos de limpieza y desinfección de reservorios.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Corte de agua este martes 17 de febrero por hasta 8 horas: horarios y distritos afectados, según Sedapal
    Corte de agua este martes 17 de febrero por hasta 8 horas: horarios y distritos afectados, según Sedapal. | Composición Wapa
    Corte de agua este martes 17 de febrero por hasta 8 horas: horarios y distritos afectados, según Sedapal

    Sedapal ha programado cortes temporales de agua potable que afectarán este 17 de febrero a muchas viviendas y negocios. La suspensión del servicio alcanzará diversas zonas de Ate, Santa Anita, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos, San Juan de Lurigancho, La Molina, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres con interrupciones de hasta ocho horas en algunos casos.

    El anuncio fue difundido a través de redes sociales, donde la entidad informó que la medida responde a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios, los cuales impactarán distintos barrios y sectores, según los comunicados oficiales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: CONFIRMADO | Ordenan retirar este pescado de supermercados tras detectarse riesgo grave para la salud pública

    Corte de agua este 17 de febrero: horario y zonas afectadas

    San Martín de Porres

    • Horario de corte: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m
    • Sector: 212
    • Motivo de corte: Limpieza de reservorio
    • Áreas afectadas:  A.H. Jazmines del Naranjal, APV Residencial Monte Azul, Asoc. A.H. Jazmines del Naranjal, Asoc. Residencial Los Lirios, Urb. Los Jardines del Naranjal I Etapa, Urb. Los Naranjitos II Etapa, Urb. Los Portales del Naranjal, Urb. Virgen del Rosario

    Villa María del Triunfo

    • Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m
    • Sector: 308 / Sub-Sector: 308-05
    • Motivo de corte: Limpieza de reservorio
    • Av. José Carlos Mariátegui del A.H. Fernando Belaúnde Terry - San Gabriel Alto Lomas. Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-05/RRP-5 Candelaria I Cuadrante: Entre Calle S/N, Pasaje Cusco, Prol. José C. Mariátegui y Av. Cerro Verde.

    Ate

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
    • Sector 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181
    • Motivo de corte: Baja presión de agua
    • Áreas afectadas: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circurvalanción, Av. Separado Industrial, Av. Las Torres.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Elecciones Generales 2026: confirman nuevo horario de votación para el 12 de abril

    Santa Anita

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
    • Sector 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172
    • Motivo de corte: Baja presión de agua
    • Áreas afectadas:  Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

    San Luis / San Borja

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
    • Sector 3
    • Motivo de corte: Baja presión de agua
    • Áreas afectadas: Área comprendida entre Av.Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis

    Santiago de Surco

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
    • Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299
    • Motivo de corte: Baja presión de agua
    • Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de los incas limite Cerro Camacho, limite Cerro Centinela limite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primera, Av. Panamerica Sur.

    Chorrillos

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
    • Áreas afectadas: Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97
    • Motivo de corte: Baja presión de agua

    San Juan de Lurigancho

    • Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m
    • Motivo de corte: Baja presión de agua
    • Áreas afectadas: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarrilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

    La Molina

    • El corte en este distrito será desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.
    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de agua este martes 17 de febrero por hasta 8 horas: horarios y distritos afectados, según Sedapal
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¿Llevas más de 10 años en un terreno? Podrías obtener tu título de propiedad según Cofopri: conoce los requisitos

    Fue a renovar su DNI y descubrió que estaba CASADA desde hace 30 años con hombre que JAMÁS CONOCIÓ

    Temblor en Perú hoy, 16 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    EsSalud: este es el monto que reciben los familiares de un asegurado fallecido y los requisitos que debes cumplir para tener este beneficio

    Therians en Lima: qué son, cómo surgió el fenómeno que ya está presente en el Perú

    Lo más vistos en Ocio

    Distrito costero de Lima se está hundiendo desde hace 10 años: ¿Qué pasará con sus miles de habitantes?

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;