Elecciones Generales 2026: confirman nuevo horario de votación para el 12 de abril

Elecciones Generales 2026: confirman nuevo horario de votación para el 12 de abril

Más de 27.3 millones de peruanos votarán el 12 de abril. ONPE detalla horarios, requisitos, participación en el extranjero y medidas para garantizar elecciones seguras.

    Elecciones Generales 2026: confirman nuevo horario de votación para el 12 de abril
    Más de 27 millones de peruanos votarán este 12 de abril.
    Elecciones Generales 2026: confirman nuevo horario de votación para el 12 de abril

    Perú se prepara para una nueva cita con las urnas. En menos de dos meses, el país elegirá al próximo presidente y a las autoridades del nuevo Congreso Bicameral. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), más de 27.3 millones de ciudadanos están habilitados para participar en los comicios.

    La jornada se desarrollará en todo el territorio nacional y también en el extranjero, con el objetivo de que todos los ciudadanos inscritos en el padrón puedan ejercer su derecho en condiciones ordenadas y seguras.

    Horario oficial y condiciones para votar

    La ONPE confirmó que el domingo 12 de abril las mesas de sufragio abrirán desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Dentro de ese rango horario, los electores deberán acudir al local asignado para emitir su voto.

    La entidad electoral precisó que esta franja busca organizar la asistencia y reducir aglomeraciones. También recordó que los peruanos residentes en el exterior podrán sufragar en las oficinas consulares habilitadas en los países donde viven, conforme a la normativa vigente.

    Respecto al cierre de puertas, se estableció que quienes ingresen al local antes de las 5:00 p. m. podrán votar incluso si el proceso se extiende algunos minutos más. En cambio, quienes lleguen después del cierre no podrán sufragar y estarán sujetos a la multa correspondiente.

    Entre los requisitos obligatorios figura la presentación del Documento Nacional de Identidad vigente, ya sea en formato azul o electrónico. La ley no permite votar con el DNI vencido, aun cuando el ciudadano figure en el padrón. Los miembros de mesa deberán verificar la validez del documento antes de autorizar el sufragio.

    Más de un millón de peruanos votarán fuera del país

    La participación en el extranjero será significativa. Según informó el embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1.210.813 peruanos están habilitados para votar fuera del país. La cifra corresponde al padrón definitivo.

    El funcionario señaló en declaraciones a Canal N que se implementarán 218 locales de votación, administrados por 121 oficinas consulares. Las mayores concentraciones de electores se encuentran en Chile, Argentina, España y Estados Unidos, destacando ciudades como Santiago, Buenos Aires, Madrid, Patterson, Nueva York, Washington D. C., Miami y Los Ángeles.

    Además, se realizó el sorteo de 21.881 ciudadanos que cumplirán funciones como miembros de mesa en el exterior, número que podría ajustarse conforme avance la organización logística.

    Para reforzar el soporte durante la jornada, 35 estudiantes de la Academia Diplomática serán enviados al extranjero para apoyar a los consulados. La Cancillería también puso en funcionamiento la plataforma informativa Tu voto cruza fronteras, destinada a orientar a los connacionales sobre locales, horarios y disposiciones oficiales.

    Funciones de la ONPE en el proceso electoral

    • Organizar y ejecutar los procesos electorales a nivel nacional.
    • Elaborar y administrar el padrón electoral en coordinación con otras entidades.
    • Capacitar y supervisar a los miembros de mesa.
    • Garantizar la transparencia y legalidad del proceso de votación.
    • Coordinar con organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de los comicios.
    • Procesar y difundir los resultados oficiales de las elecciones.
    • Fiscalizar el cumplimiento de la normativa electoral vigente.
    • Administrar la logística y distribución del material electoral.
    • Promover la educación y participación ciudadana en materia electoral.
    Saraí Pachas
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

