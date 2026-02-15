El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima ( Sedapal ) suspenderá el servicio de agua potable en varios distritos el lunes 16 de febrero.

¡Atención, vecinos! Este lunes 16 de febrero el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) será interrumpido el servicio de agua potable en varios distritos de Lima. El motivo se debe a la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza en los sectores anunciados para garantizar una mejora en el servicio. Mira en esta lista si tu zona se verá afectada.

Lista completa de distritos afectados por el corte del servicio de agua este lunes 16 de febrero

La interrupción del servicio se aplicará de forma momentánea en determinados puntos de la ciudad, lo que implicará que varios vecinos se queden sin abastecimiento de agua por un tiempo limitado. La medida no alcanzará a toda la capital, sino únicamente a zonas puntuales, por lo que se recomienda revisar si el área de residencia figura entre las afectadas.

Según informó Sedapal, la suspensión del suministro tendrá horarios de inicio y restablecimiento previamente establecidos. Estos tiempos no serán iguales para todos, ya que dependerán del distrito y de la intervención técnica programada en cada sector.

Distrito: Comas

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Urb. Huaquillay, Urb. El Parral, Urb. Villa Híper sector 338

Sector / Subsector: Sector 338 – 340

Fecha y hora de inicio de la interrupción: lunes 16 de febrero a las 12:00 m.

Fecha y hora del restablecimiento del servicio: lunes 16 de febrero a las 8:00 p.m.

Distrito: Santa Anita

Motivo: Baja presión de agua

Localidades / Áreas afectadas: Áreas comprendidas entre avenida de La Cultura, Carretera Central, avenida Colectora Industrial, avenida Huancaray y urbanización Los Chancas de Andahuaylas.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: lunes desde las 10:30 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: lunes 16 de febrero a las 4:30 pm

Distrito: Ate

Motivo: Baja presión de agua

Localidades / Áreas afectadas: Urbanización Mayorazgo, urbanización La Merced y área comprendida entre av. Nicolás Ayllón, av. Evitamiento, av. Circunvalación, av. Separadora Industrial y av. Las Torres.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: lunes desde las 10:30 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: lunes 16 de febrero a las 4:30 pm

Distrito: La Molina

Motivo: Baja presión de agua

Localidades / Áreas afectadas: todo el distrito se verá afectado por la suspensión del servicio.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: lunes desde las 10:30 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: lunes 16 de febrero a las 4:30 pm

Distrito: San Luis, San Borja

Motivo: Baja presión de agua

Localidades / Áreas afectadas: entre avenida Nicolás Arriola, avenida Circunvalación, avenida Javier Prado y avenida San Luis

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: lunes desde las 10:30 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: lunes 16 de febrero a las 4:30 pm

Distrito: Chorrillos

Motivo: Baja presión de agua

Localidades / Áreas afectadas: Sectores 91, 92 y 97

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: lunes desde las 10:30 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: lunes 16 de febrero a las 4:30 pm

Distrito: Surco

Motivo: Baja presión de agua

Localidades / Áreas afectadas: zona delimitada por avenida Javier Prado Este, avenida Golf de Los Incas, límite con Cerro Camacho, límite con Cerro Centinela, límite con Lomas de Pamplona Surco, jirón Tambo Real, avenida Primavera y avenida Panamericana Sur.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: lunes desde las 10:30 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: lunes 16 de febrero a las 4:30 pm

Distrito: San Juan de Lurigancho

Motivo: Baja presión de agua

Localidades / Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: lunes desde las 10:30 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: lunes 16 de febrero a las 4:30 pm

