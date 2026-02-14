El calendario laboral en este lugar tendrá un respiro con dos días no laborables, el 16 y 17 de febrero , por la celebración de un evento muy importante.

El calendario laboral continúa sin feriados nacionales para todos en esta primera parte del año, pero algunos sí tendrán un respiro inesperado. Se han dispuesto dos días no laborables consecutivos este lunes 16 y martes 17 de febrero que no aplicarán de forma general. La medida responde a una importante celebración tradicional que se vive con gran intensidad cada año. ¿Quieres saber quiénes podrán disfrutar este descanso especial? Aquí te lo contamos.

¿Quiénes disfrutarán de dos días no laborables este lunes 16 y martes 17 de febrero?

Por celebraciones tradicionales y fechas conmemorativas específicas, algunas autoridades regionales pueden declarar días no laborables que solo aplican en determinados territorios. Ese es el caso de una provincia donde los servidores públicos tendrán descanso excepcional durante dos jornadas consecutivas. El lunes 16 y martes 17 de febrero han sido establecidos como días no laborables únicamente en la provincia de Huamanga, tras una disposición oficial emitida el pasado 6 de febrero por el Gobierno Regional de Ayacucho.

La medida responde a la realización del Carnaval Ayacuchano 2026, una de las celebraciones más representativas de la región de Ayacucho, reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación desde el 4 de diciembre de 2003.

Días no laborables por celebración cultural emblemática

La oficialización de estas fechas se concretó mediante el Decreto regional N.° 00001-2026-GRA/GR, promulgado el 6 de febrero de 2026. Asimismo, mediante la Resolución Directoral Nacional N° 866-2006-INC-2003 de fecha 4 de diciembre del 2023, el Carnaval Ayacuchano, fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Es así que el Gore Ayacucho reconoce que esto debe ser secundado por otras actividades concurrentes para su “realce imperativo”.

En el ámbito municipal, desde fines de enero ya se había establecido que el día lunes 16 y martes 17 de febrero del 2026 serían “Feriado local no laborable recuperable para las instituciones públicas y privadas por la celebración del Carnaval Ayacuchano 2026″, el cual aplicará dentro de la Jurisdicción de la Provincia de Huamanga. Esta decisión fue posteriormente respaldada por el gobierno regional con el objetivo de promover y fortalecer estas manifestaciones culturales.

Pese a ser denominados “feriados locales”, ambos días deberán ser compensados posteriormente. Además, su aplicación en el sector privado no es obligatoria, aunque las empresas pueden acogerse a la disposición si así lo deciden.

¿Cómo se compensarán las horas no trabajadas?

A diferencia de los feriados oficiales, los días no laborables establecidos para el sector público no significan descanso definitivo, sino una pausa que debe compensarse posteriormente. Esto implica que el tiempo no trabajado deberá recuperarse en fechas que serán definidas por cada institución, aun cuando los trabajadores hayan percibido su remuneración habitual durante esos días.

En este caso, el decreto emitido por el Gobierno Regional de Ayacucho precisa el mecanismo para la recuperación del tiempo no laborado. “Disponer a los titulares de las diversas entidades públicas de la Provincia de Huamanga programar dentro de los dos meses subsiguientes a la expedición del presente Decreto Regional, la recuperación del tiempo no laborado, previa las formalidades de Ley”, aclara la norma.