¡ADIÓS DESCANSOS! Piden ELIMINAR 6 FERIADOS NACIONALES: Así quedaría la lista oficial

En un nuevo documento dirigido a la Comisión de Trabajo del Congreso de la República , la Cámara de Comercio de Lima insiste en su planteamiento orientado a elevar la “productividad”.

Continúa la discusión pública en torno a los feriados nacionales en el Perú. Actualmente, los trabajadores del sector privado y público cuentan con 16 días libres al año (en el caso de estos últimos, se añaden los días no laborables).

No obstante, desde el Congreso de la República se han presentado diversas iniciativas para modificar este esquema, entre ellas postergar los feriados y trasladarlos al lunes siguiente según la fecha en que caigan (medida que ya cuenta con un dictamen aprobado y está pendiente de debate en el Pleno). Entre las propuestas también sobresale la iniciativa de instaurar un nuevo feriado el 13 de octubre, en homenaje a la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca, una tradición de Piura.

Aunque esta propuesta aún no ha sido evaluada ni discutida en el Congreso, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha indicado que considera viable la medida, siempre que se revisen los criterios técnicos. Sin embargo, la postura de la Cámara de Comercio de Lima es más tajante: se opone a la creación de este nuevo feriado y, además, solicita la eliminación de seis fechas del calendario nacional.

CCL propone eliminar seis feriados

De acuerdo con el documento que la Cámara de Comercio de Lima remitió al Congreso (INFORME DNPACG-134-2025/CCL) —dirigido especialmente al presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el congresista de Somos Perú Alex Paredes—, la CCL rechaza la incorporación de un nuevo feriado, que elevaría el total a 17 días.

Por el contrario, plantea reducir el número de feriados a diez, eliminando seis fechas (tal como lo propuso el año anterior), de modo que el calendario nacional solo considere los siguientes días libres:

1 de enero, por Año Nuevo

Jueves Santo y Viernes Santo

1 de mayo, por el Día del Trabajo

28 y 29 de julio, por Fiestas Patrias

30 de agosto, por Santa Rosa de Lima

8 de octubre, por el Combate de Angamos

1 de noviembre, por el Día de Todos los Santos

25 de diciembre, por la Navidad del Señor

De esta manera, el país pasaría de 16 a 10 feriados nacionales. Con la justificación de buscar “mejorar la productividad y competitividad del país”, se propone eliminar las siguientes fechas:

Feriado del 9 de diciembre: el 31 de diciembre de 2021 se promulgó la Ley Nº 31381, que declara feriado nacional el 9 de diciembre en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, hecho que consolidó la independencia de América.

Feriado del 6 de agosto: el 26 de julio de 2022 se publicó la Ley Nº 31530, que establece como feriado nacional el 6 de agosto, fecha de la Batalla de Junín.

Feriado del 7 de junio: el 15 de junio de 2023 se promulgó la Ley Nº 31788, que declara feriado nacional el 7 de junio en recuerdo de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera.

Feriado del 23 de julio: el 8 de julio de 2023 se publicó la Ley Nº 31822, que declara Héroe Nacional al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales y fija como feriado el 23 de julio.

Feriado del 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción.

Feriado del 9 de diciembre, por la Batalla de Ayacucho.

¿Mover los feriados al lunes?

Asimismo, la Cámara de Comercio de Lima plantea que los feriados que caigan entre semana, y que no coincidan con lunes o viernes, puedan trasladarse al lunes siguiente.