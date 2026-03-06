El Gobierno peruano implementa teletrabajo en Lima y Callao ante la crisis de abastecimiento de gas natural. Estas medidas buscan reducir el consumo energético en la capital.

Ante la crisis de abastecimiento de gas natural que se registra en el país y que afecta con mayor intensidad a Lima Metropolitana y el Callao, el Gobierno anunció una serie de acciones para enfrentar la situación. Entre las medidas más relevantes se encuentra la aplicación del teletrabajo y las clases virtuales .

Gobierno ordena trabajo desde casa para estos sectores

El objetivo de estas disposiciones es disminuir el consumo energético mientras se normaliza el traslado del recurso, cuyo suministro se ha visto limitado en los últimos días.

Durante una conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señaló que el Ejecutivo se mantiene en sesión permanente para responder a la emergencia energética y garantizar el abastecimiento en los sectores prioritarios.

Asimismo, explicó que las decisiones adoptadas buscan preservar la continuidad de los servicios básicos y reducir el impacto de la crisis en los millones de ciudadanos que dependen del gas natural para sus actividades diarias.

Dentro del paquete de acciones anunciadas por el Gobierno destaca la implementación del teletrabajo para los trabajadores del sector público en Lima Metropolitana y el Callao mientras se mantenga la contingencia energética y se hizo un llamado al sector privado para adoptar esta modalidad laboral de forma temporal. Con esta iniciativa se busca disminuir la movilidad y el uso de combustible en la capital.

"Se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima y Callao, durante el periodo de contingencia. Se promoverá que las empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo durante el mismo periodo", anunció la primera ministra, quien también agregó: "Se promoverá también el delante de vacaciones en las industrias afectadas".

El Ejecutivo instó a las empresas privadas a considerar también el trabajo remoto como alternativa durante este periodo. Además, se planteó la posibilidad de adelantar vacaciones en aquellas compañías o industrias que puedan verse más afectadas por la reducción en la disponibilidad de gas natural.

Instan a clases virtuales