ATENCIÓN | Minem racionará el gas natural hasta el 14 de marzo tras fuga y deflagración: conoce aquí los sectores afectados

El suministro de gas natural en Perú fue restringido por el Minem tras una fuga en una estación de válvulas, generando alerta en varios sectores.

    Gas natural será racionado hasta el 14 de marzo por fuga y deflagración: conoce aquí las zonas afectadas. | Composición Wapa
    ¡Atención! El suministro de gas natural en el país atraviesa una situación crítica tras registrarse una fuga con deflagración en una estación de válvulas del eje energético. Ante el riesgo, el Ministerio de Energía y Minas del Perú suspendió temporalmente el transporte y activó protocolos de emergencia, aplicando medidas de racionamiento para garantizar la seguridad y evitar mayores afectaciones en el servicio.

    Racionamiento por 14 días: sectores que tendrán abastecimiento prioritario

    Mediante la Resolución Directoral N.° 020-2026-Minem/DGH, el Ministerio de Energía y Minas del Perú declaró en emergencia el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo. La disposición faculta la aplicación de medidas extraordinarias para asegurar la continuidad del servicio y priorizar el abastecimiento en sectores considerados esenciales.

    En esa línea, la empresa distribuidora Cálidda implementará un plan de racionamiento enfocado en garantizar el suministro a usuarios residenciales, comercios esenciales y al transporte público masivo que opera con gas natural vehicular. En contraste, la medida restringe el abastecimiento para vehículos de carga pesada, taxis y unidades menores que no forman parte de los sectores priorizados.

    Detalles del incidente que originó la emergencia energética

    La contingencia se reportó la mañana del 1 de marzo, tras detectarse una rotura en los ductos de gas y líquidos operados por Transportadora de Gas del Perú en una estación de válvulas del sistema de transporte.

    Según informó el Minem, el plan de respuesta se activó alrededor de las 11:00 a. m., luego de confirmarse la fuga y una posterior llamarada. La empresa suspendió preventivamente el transporte en el tramo afectado y desplegó acciones para salvaguardar a la población, al personal y al entorno. Las causas continúan en investigación.

