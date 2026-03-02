Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡ATENCIÓN! Confirman CORTE DE LUZ este 3 de marzo por varias horas: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

DRÁSTICO GIRO | Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Montenegro que revelaría todo: "Dijiste que me..."

Chats difundidos por un programa dominical revelan que Francesca Montenegro brindó apoyo directo a quien entonces era su pareja tras el atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano; no obstante, días después ambos protagonizaron un enfrentamiento que marcó el quiebre de su relación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    DRÁSTICO GIRO | Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Montenegro que revelaría todo: "Dijiste que me..."
    Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Francesca Montenegro que revelaría todo
    DRÁSTICO GIRO | Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Montenegro que revelaría todo: "Dijiste que me..."

    Según los primeros chats de WhatsApp, la influencer Francesca Montenegro brindó apoyo directo a quien entonces era su pareja tras el atropello. En los mensajes, la joven señaló que su padre, abogado de profesión, podía encargarse de la defensa legal y que incluso existía la opción de contactar a “peces gordos”, en referencia a juristas influyentes que podrían involucrarse en el proceso.

    “Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es, tipo de verdad”, escribió Montenegro. Luego agregó: “Para mí no hay mejo defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Qué pasó? Así entró y así salió Francesca Montenegro tras declarar por caso Lizeth Marzano: Semblante y radical cambio sorprenden

    El dominical Cuarto Poder precisó que la respuesta de Adrián Villar y los acuerdos a los que habrían llegado forman parte de otra investigación, adicional a las que ya enfrenta por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

    Sin embargo, en un inicio, Montenegro sostuvo ante la prensa que exigió a Villar que se entregara a las autoridades. “Desde el primer momento en el que me entero de esta situación, en la cual no estuve, lo primero que exigí fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto”.

    Francesca Montenegro y Adrián Villar se pelearon

    Sin embargo, estos no fueron los únicos chats que salieron a la luz, debido a que en unos textos conseguidos por La República, se puede ver cómo el joven y su novia, en aquel entonces, terminan peleándose debido a que la acusa de abandonarlo.

    <strong>Francesca Montenegro y Adrián Villar</strong>
    Francesca Montenegro y Adrián Villar

    En el texto, la joven también le recrimina por lo que han estado viviedo, debido a las constantes amenazas que recibe en las redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    DRÁSTICO GIRO | Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Montenegro que revelaría todo: "Dijiste que me..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    DRÁSTICO GIRO | Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Montenegro que revelaría todo: "Dijiste que me..."

    ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región frente a los FENÓMENOS NATURALES

    ¡LIMA SIN AGUA POR 12 HORAS! Sedapal anuncia corte este 2 de marzo: estos son los distritos afectados

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    ¡ATENCIÓN! Confirman CORTE DE LUZ este 3 de marzo por varias horas: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

    Lo más vistos en Ocio

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Candidata es RETIRADA de elecciones por comentarios racistas a policías: "Quispe tenías que ser"

    Temblor en Perú hoy, 1 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    ONPE lanza gran convocatoria laboral 2026 con 23 mil puestos para secundaria completa: Plazo, sueldo y requisitos

    ¡8 HORAS SIN LUZ! Confirman corte de servicio eléctrico este 1 de marzo: horario y lista de distritos afectados

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;