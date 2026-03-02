Chats difundidos por un programa dominical revelan que Francesca Montenegro brindó apoyo directo a quien entonces era su pareja tras el atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano ; no obstante, días después ambos protagonizaron un enfrentamiento que marcó el quiebre de su relación.

Según los primeros chats de WhatsApp, la influencer Francesca Montenegro brindó apoyo directo a quien entonces era su pareja tras el atropello. En los mensajes, la joven señaló que su padre, abogado de profesión, podía encargarse de la defensa legal y que incluso existía la opción de contactar a “peces gordos”, en referencia a juristas influyentes que podrían involucrarse en el proceso.

“Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es, tipo de verdad”, escribió Montenegro. Luego agregó: “Para mí no hay mejo defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”.

El dominical Cuarto Poder precisó que la respuesta de Adrián Villar y los acuerdos a los que habrían llegado forman parte de otra investigación, adicional a las que ya enfrenta por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

Sin embargo, en un inicio, Montenegro sostuvo ante la prensa que exigió a Villar que se entregara a las autoridades. “Desde el primer momento en el que me entero de esta situación, en la cual no estuve, lo primero que exigí fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto”.

Francesca Montenegro y Adrián Villar se pelearon

Sin embargo, estos no fueron los únicos chats que salieron a la luz, debido a que en unos textos conseguidos por La República, se puede ver cómo el joven y su novia, en aquel entonces, terminan peleándose debido a que la acusa de abandonarlo.

Francesca Montenegro y Adrián Villar