Francesca Montenegro habló en TV sobre el accidente de su expareja Adrián Villar , reveló por qué se cortó el cabello y las consecuencias personales que enfrenta.

Francesca Montenegro asegura que no estuvo en el momento del atropello. | Composición Wapa

Francesca Montenegro decidió hablar públicamente luego de varias semanas en el centro de la controversia mediática. La influencer peruana acudió junto a sus padres al programa Sin Rodeos, conducido por Milagros Leiva en Panamericana Televisión, donde abordó por primera vez con mayor profundidad el difícil momento que atraviesa tras el accidente ocurrido el pasado 17 de febrero.

El caso generó una fuerte reacción en redes sociales debido a que su entonces pareja, Adrián Villar, fue señalado como responsable de haber atropellado a la deportista Lizeth Marzano mientras conducía su vehículo. Desde entonces, la joven creadora de contenido ha sido blanco de cuestionamientos, críticas y especulaciones públicas.

Durante la entrevista televisiva, Montenegro respondió sobre su situación personal, las consecuencias laborales que ha enfrentado y uno de los temas que más comentarios provocó en internet: su radical cambio de apariencia.

Francesca Montenegro explica por qué decidió cortarse el cabello

Uno de los momentos más comentados de la conversación ocurrió cuando Milagros Leiva le preguntó directamente por el significado de su nuevo look. Frente a las cámaras, la influencer aclaró que no se trató de una estrategia de imagen, sino de una reacción emocional ante la presión que estaba viviendo.

“Yo no he estado en el carro. No he presenciado el acto. No he sabido de la situación hasta muchas horas después”, afirmó en el programa.

Montenegro explicó que el corte de cabello estuvo vinculado al impacto psicológico de los ataques que empezó a recibir tanto ella como su familia tras conocerse el caso.

“Yo me corto el pelo porque también he querido desaparecer y no por haber hecho algo malo, sino por la cantidad de odio que estaba recibiendo yo, mi papá y mi hermano”, expresó.

En esa misma línea, también reveló que, una vez que conocieron lo ocurrido, ella y su padre le solicitaron a Villar que se entregue a las autoridades, algo que no sucedió de inmediato.

Consecuencias personales y laborales tras la polémica

La controversia no solo afectó la imagen pública de la influencer, sino también su entorno profesional. En medio de la ola de críticas en redes sociales, Montenegro optó por restringir los comentarios en algunas de sus publicaciones para evitar ataques directos.

Además, en los últimos días trascendió que fue retirada de distintos proyectos laborales en los que participaba. Entre ellos se encuentra su marca de ropa The Body Brand, emprendimiento que desarrollaba junto a Ángela Kubota, así como su relación profesional con la agencia de influencers Collabs.

Francesca Montenegro, de 21 años, había construido su presencia digital principalmente en Instagram y TikTok, plataformas donde compartía contenido de estilo de vida y tendencias. Sin embargo, su nombre adquirió mayor notoriedad pública tras el caso que involucra a su expareja, situación que hoy marca un punto de inflexión en su exposición mediática.