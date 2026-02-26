Magaly Medina analizó las declaraciones de Francesca Montenegro en su programa 'Magaly TV, la firme', cuestionando su actitud tras el accidente de Adrián Villar.

Este miércoles 25 de febrero, Magaly Medina utilizó su espacio 'Magaly TV, la firme' para analizar las declaraciones que ofreció Francesca Montenegro, la expareja de Adrián Villar, frente a la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT). La conductora se mostró incrédula ante la actitud de la influencer, quien hasta el momento había optado por el silencio.

Magaly Medina cuestiona declaraciones de Francesca Montenegro

Durante su programa en ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina puso en duda la consistencia entre las declaraciones públicas de Francesca Montenegro y los registros audiovisuales difundidos en los últimos días. Para la conductora, lo expresado por la influencer ante la Policía no coincidiría con lo que muestran las cámaras.

Medina señaló que, aunque Montenegro manifestó ante la prensa su respaldo a la familia de Lizeth Marzano y aseguró que instó a Adrián Villar a ponerse a disposición de las autoridades desde el inicio, su lenguaje corporal y actitud no reflejarían indignación genuina. A su juicio, el mensaje sonó estructurado y poco natural.

“Vamos a escuchar lo que la influencer tuvo que decir, que parecía que le habían dado una especie de ‘discursito’ en el que ella se equivocaba en partes”, apuntó Medina en su espacio televisivo.

Reunión en parque genera más cuestionamientos

La conductora también recordó que, según imágenes emitidas previamente en su programa, Montenegro fue vista en un parque de San Isidro junto a Villar, la periodista Marisel Linares y el padre del joven horas después del accidente. En ese contexto, indicó que no percibió una actitud de reclamo o presión hacia el investigado.