Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Magaly Medina pone en tela de juicio las declaraciones de Francesca Montenegro frente a la PNP: "Nunca se le vio indignada"

Magaly Medina analizó las declaraciones de Francesca Montenegro en su programa 'Magaly TV, la firme', cuestionando su actitud tras el accidente de Adrián Villar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina pone en tela de juicio las declaraciones de Francesca Montenegro frente a la PNP: "Nunca se le vio indignada"
    Magaly Medina reacciona a declaraciones de Francesca Montenegro | Composición: Wapa Captura de pantalla - LR
    Magaly Medina pone en tela de juicio las declaraciones de Francesca Montenegro frente a la PNP: "Nunca se le vio indignada"

    Este miércoles 25 de febrero, Magaly Medina utilizó su espacio 'Magaly TV, la firme' para analizar las declaraciones que ofreció Francesca Montenegro, la expareja de Adrián Villar, frente a la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT). La conductora se mostró incrédula ante la actitud de la influencer, quien hasta el momento había optado por el silencio.

    wapa.pe

    VER MÁS: Novia de Adrián Villar decide terminar su relación públicamente tras ser expuesta en reunión con él a horas de atropellar a Lizeth Marzano

    Magaly Medina cuestiona declaraciones de Francesca Montenegro

    Durante su programa en ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina puso en duda la consistencia entre las declaraciones públicas de Francesca Montenegro y los registros audiovisuales difundidos en los últimos días. Para la conductora, lo expresado por la influencer ante la Policía no coincidiría con lo que muestran las cámaras.

    Medina señaló que, aunque Montenegro manifestó ante la prensa su respaldo a la familia de Lizeth Marzano y aseguró que instó a Adrián Villar a ponerse a disposición de las autoridades desde el inicio, su lenguaje corporal y actitud no reflejarían indignación genuina. A su juicio, el mensaje sonó estructurado y poco natural.

    “Vamos a escuchar lo que la influencer tuvo que decir, que parecía que le habían dado una especie de ‘discursito’ en el que ella se equivocaba en partes”, apuntó Medina en su espacio televisivo.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Marisel Linares toma RADICAL MEDIDA al exponerse IMÁGENES REVELADORAS de su reunión con Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

    Reunión en parque genera más cuestionamientos

    La conductora también recordó que, según imágenes emitidas previamente en su programa, Montenegro fue vista en un parque de San Isidro junto a Villar, la periodista Marisel Linares y el padre del joven horas después del accidente. En ese contexto, indicó que no percibió una actitud de reclamo o presión hacia el investigado.

    “Ella dice: ‘le exigí desde el primer momento que se entregue’ y estaba dispuesta a acompañarlo en esa gestión. Pero finalmente ella no aparecía. Aparece con su pijama, con su buzo, no se le ve en ningún momento indignada o increpándole ‘vamos ya’, ni al papá, ni a la influencer”, añadió la conductora.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina pone en tela de juicio las declaraciones de Francesca Montenegro frente a la PNP: "Nunca se le vio indignada"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Revelan lo que Marisel Linares decía de su HIJASTRO Adrián Villar antes del atropello y muerte de Lizeth Marzano

    Echan a expareja de Adrián Villar de agencia que la representaba tras vídeo que la involucraba: "Nuestra organización no tolera ni..."

    Adrián Villar no iría a prisión por muerte de Lizeth Marzano y revelan el motivo

    Novia de Adrián Villar toma DRÁSTICA MEDIDA tras revelarse encuentro luego del atropello

    ¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Marisel Linares por presunto encubrimiento a Adrián Villar?

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Paredes le da su estocada final a Ale Venturo: "Lo que te está pasando a ti, también me pasó a mí"

    Descubre la imponente diferencia de edad y altura entre Yaco Eskenazi y la modelo Natalie Vértiz

    ¿Sigue sin saber cuántos meses de embarazo tiene? Brunella Horna hace un LIVE y comete este error

    Gabriel Calvo: ¿Quién es el actor que está revelando los secretos de 'Chollywood'?

    Mamá de Laura Spoya confirma que su hija se encuentra en UCI

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;