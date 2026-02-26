Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Papá de novia de Adrián Villar ahora lo abandona y le quita su apoyo: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Se viene el bloqueo masivo de celulares en Perú: ¿Cómo evitar que tu línea sea suspendida?

Las empresas operadoras estarán obligadas a informar a los usuarios, a través de mensajes SMS, sobre la suspensión de su línea, otorgándoles un plazo para que puedan regularizar su situación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Se viene el bloqueo masivo de celulares en Perú: ¿Cómo evitar que tu línea sea suspendida?
    Se viene el bloqueo masivo de celulares en Perú
    Se viene el bloqueo masivo de celulares en Perú: ¿Cómo evitar que tu línea sea suspendida?

    El tercer bloqueo masivo de teléfonos móviles en el Perú se pondrá en marcha durante febrero de 2026 e implicará la desactivación de otros 100.000 equipos que no figuran en la Lista Blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

    Esta acción fue anunciada por el Osiptel y se enmarca en la estrategia del Estado para frenar el uso de celulares con IMEI clonado o adulterado, los cuales suelen estar vinculados a hechos delictivos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Clases suspendidas en marzo 2026? AUTORIDADES responden ante emergencia por lluvias y huaicos

    Con esta nueva fase, el número de equipos inhabilitados en lo que va del año alcanzará los 300.000, luego de los bloqueos ejecutados el 26 de enero y a inicios de febrero. El organismo regulador señaló que los celulares afectados corresponden a usuarios con antecedentes negativos o reincidentes en el uso de dispositivos de procedencia irregular, una práctica frecuente en el comercio ilegal de teléfonos móviles.

    La disposición ya fue comunicada a las empresas operadoras, que deberán aplicar el bloqueo en los próximos días. Antes de que la suspensión sea definitiva, los abonados recibirán un mensaje de texto (SMS) para informarles sobre la medida y brindarles la oportunidad de regularizar su situación, en caso consideren que su equipo fue adquirido legalmente.

    ¿Cómo saber si un celular será bloqueado?

    Los usuarios cuyos equipos estén comprendidos en esta etapa recibirán una notificación previa de su operador. Este aviso resulta fundamental, ya que permite realizar verificaciones o trámites antes de que la línea quede inhabilitada.

    Desde Osiptel se aclaró que no todos los equipos observados son necesariamente ilegales. En algunos casos, errores de registro o inconsistencias en la información pueden generar bloqueos preventivos que luego deben ser corregidos por el propietario.

    ¿Qué hacer si el celular fue comprado en Perú?

    Si el dispositivo fue adquirido en el mercado nacional y cuenta con documentación válida, el usuario debe comunicarse con la empresa o establecimiento donde realizó la compra para exigir el registro del equipo en la Lista Blanca. Este trámite permitirá validar la legalidad del celular y restablecer su funcionamiento.

    Las autoridades recomiendan guardar comprobantes de pago, cajas originales u otros documentos que acrediten la procedencia del equipo, ya que podrían ser solicitados durante el proceso de regularización.

    SOBRE EL AUTOR:
    Se viene el bloqueo masivo de celulares en Perú: ¿Cómo evitar que tu línea sea suspendida?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Madre de Adrián Villar LLORA DESGARRADORAMENTE al ver a su hijo SER DETENIDO por la muerte de Lizeth Marzano

    Juliana Oxenford revela detalle clave que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano si Adrián Villar no fugaba

    Testigo clave de atropello de Lizeth Marzano se pronuncia y revela lo impensado

    ¡DRÁSTICO GIRO! Confirman que Adrián Villar viajó tras atropellar a Lizeth Marzano como si nada

    Minsa emite guía ante calor extremo en Perú y lanzan ALERTA sobre ‘días mortales’ por lo que se viene

    Lo más vistos en Ocio

    ES OFICIAL | Gobierno anuncia bono de S/ 500 para damnificados por lluvias: quiénes lo recibirán y desde cuándo

    Perú sigue ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C en todas estas ciudades

    Periodista Marisel Linares dice que teme por su vida tras ser investigada por encubrimiento en caso Lizeth Marzano

    Mesero que atendió a Adrián Villar y su novia no se calla y revela si consumieron bebidas alcohólicas antes del atropello a Lizeth Marzano

    Excompañera de Marisel Linares, emite contundente mensaje tras imágenes que la incriminan: "Corrupción al más alto nivel"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;