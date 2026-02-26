Se viene el bloqueo masivo de celulares en Perú: ¿Cómo evitar que tu línea sea suspendida?

Las empresas operadoras estarán obligadas a informar a los usuarios, a través de mensajes SMS , sobre la suspensión de su línea , otorgándoles un plazo para que puedan regularizar su situación.

El tercer bloqueo masivo de teléfonos móviles en el Perú se pondrá en marcha durante febrero de 2026 e implicará la desactivación de otros 100.000 equipos que no figuran en la Lista Blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Esta acción fue anunciada por el Osiptel y se enmarca en la estrategia del Estado para frenar el uso de celulares con IMEI clonado o adulterado, los cuales suelen estar vinculados a hechos delictivos.

Con esta nueva fase, el número de equipos inhabilitados en lo que va del año alcanzará los 300.000, luego de los bloqueos ejecutados el 26 de enero y a inicios de febrero. El organismo regulador señaló que los celulares afectados corresponden a usuarios con antecedentes negativos o reincidentes en el uso de dispositivos de procedencia irregular, una práctica frecuente en el comercio ilegal de teléfonos móviles.

La disposición ya fue comunicada a las empresas operadoras, que deberán aplicar el bloqueo en los próximos días. Antes de que la suspensión sea definitiva, los abonados recibirán un mensaje de texto (SMS) para informarles sobre la medida y brindarles la oportunidad de regularizar su situación, en caso consideren que su equipo fue adquirido legalmente.

¿Cómo saber si un celular será bloqueado?

Los usuarios cuyos equipos estén comprendidos en esta etapa recibirán una notificación previa de su operador. Este aviso resulta fundamental, ya que permite realizar verificaciones o trámites antes de que la línea quede inhabilitada.

Desde Osiptel se aclaró que no todos los equipos observados son necesariamente ilegales. En algunos casos, errores de registro o inconsistencias en la información pueden generar bloqueos preventivos que luego deben ser corregidos por el propietario.

¿Qué hacer si el celular fue comprado en Perú?

Si el dispositivo fue adquirido en el mercado nacional y cuenta con documentación válida, el usuario debe comunicarse con la empresa o establecimiento donde realizó la compra para exigir el registro del equipo en la Lista Blanca. Este trámite permitirá validar la legalidad del celular y restablecer su funcionamiento.