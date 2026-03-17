Senamhi LANZA ALERTA: Varias provincias enfrentarán TEMPERATURAS EXTREMAS por encima de los 35 GRADOS

También se registrarán temperaturas elevadas en diversas localidades de la Sierra , según lo indicado por el Senamhi .

Una nueva ola de calor afectará diversas zonas del país en los próximos días. Las temperaturas se elevarán de forma sostenida, con registros que podrían alcanzar los 35 °C entre este miércoles 18 y el viernes 20 de marzo, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

De acuerdo con el pronóstico del organismo, en la costa central se esperan valores máximos entre 30 °C y 32 °C, mientras que en la costa sur los termómetros oscilarán entre 30 °C y 35 °C. En ciudades como Huacho, Huaral y San Vicente de Cañete, las temperaturas alcanzarán entre 31 y 32 °C.

Calor extremo en la costa sur

En Ica se prevén los valores más elevados, con temperaturas que superarán los 35 °C. En la ciudad de Ica se alcanzarán hasta 36 °C, mientras que en Nasca y Ocucaje los registros estarán entre 35 °C y 36 °C. En Palpa, el calor será aún más intenso, con picos de hasta 37 °C.

En contraste, en Arequipa, localidades costeras como Camaná, Majes, Mollendo, Aplao y Atico registrarán temperaturas cercanas a los 29 °C.

Por su parte, en Moquegua y Tacna, las ciudades costeras presentarán máximas que oscilarán entre 28 °C y 29 °C.

Sierra también bajo calor

El aviso del Senamhi también alcanza a la sierra. En el norte y centro, las temperaturas fluctuarán entre 24 °C y 32 °C, mientras que en la zona sur se esperan valores de entre 27 °C y 30 °C.

Las regiones bajo alerta son Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna, además de la Callao.

El Senamhi también advirtió que la escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá un incremento de la radiación ultravioleta, mientras que por las tardes se presentarán ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 km/h.

Recomendaciones ante el aumento de temperaturas

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil recomendó a la población protegerse de la radiación solar utilizando bloqueador, sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV. Asimismo, aconsejó mantenerse bien hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad.

También se sugiere ventilar adecuadamente viviendas y centros de trabajo, usar ropa de colores claros y aumentar el consumo de líquidos para prevenir efectos en la salud.