Horóscopo de HOY miércoles 13 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este miércoles 13 de mayo de 2026.

Este miércoles, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este miércoles 13 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este miércoles. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!

Horóscopo Aries este miércoles (21 de marzo-20 de abril)

Compartirás tus ideas con una persona que tiene sentido práctico. Con su ayuda, lograrás concretar nuevos proyectos. En el amor, esa persona ha recapacitado y buscará disculparse. Escúchala.

Horóscopo Tauro este miércoles (21 de abril-21 de mayo)

Algo que consideraste que se iba a concretar en poco tiempo está demorando más de lo que habías imaginado; paciencia. En el amor, no desdibujes la realidad y evita que los celos te gobiernen.

Horóscopo Géminis este miércoles (22 de mayo-21 de junio)

No comentes sobre tus logros. Te rodean personas que se sienten amenazadas por tu crecimiento y harán lo posible por afectarte; cuidado. En el amor, no es el momento de acercarte. Espera.

Horóscopo Cáncer este miércoles (22 de junio-22 de julio)

El cambio laboral que pretendes hacer te llevaría a un terreno muy competitivo, rodeado de adversarios. Espera tener más herramientas antes de aventurarte. Debes esperar.

Horóscopo Leo este miércoles (23 de julio-23 de agosto)

Una persona que te brindó su ayuda asume que le debes un favor y te buscará para solicitarte apoyo, lo que supondría compromisos y obligaciones pesadas. No será conveniente; evítalo.

Horóscopo Virgo este miércoles (24 de agosto-23 de septiembre)

El tiempo de espera ha terminado. Llega una alternativa nueva a nivel laboral. Aunque te cueste tomar la decisión, es el momento de arriesgarte al cambio. Necesitas mayores retos y crecimiento.

Horóscopo Libra este miércoles (24 de septiembre-23 de octubre)

Si pretendes corregir los errores que un compañero esté cometiendo, cuida las formas. Será clave para evitar malos entendidos y reacciones que afecten el buen clima laboral. Recuérdalo.

Horóscopo Escorpio este miércoles (24 de octubre-22 de noviembre)

Esa persona que pensaste que iba a colaborar contigo en los planes que estás diseñando ha asumido otras actividades y es posible que cancele su participación. Necesitas pensar en otra opción.

Horóscopo Sagitario este miércoles (23 de noviembre-21 de diciembre)

Alguien que pretende separarte de una amistad comentará cosas negativas, mezcladas con mentiras y mala intención. Toma distancia de quienes solo desean meterte en problemas.

Horóscopo Capricornio este miércoles (22 de diciembre-20 de enero)

Llegas a un acuerdo que resultará beneficioso económicamente. Tu experiencia laboral será solicitada por personas que te permitirán crecer y desarrollarte como nunca lo imaginaste.

Horóscopo Acuario este miércoles (21 de enero-19 de febrero)

Estás haciéndote mucho daño con tus pensamientos. Controla tu mente; todo se irá resolviendo con un apoyo importante que estás pronto a recibir. En el amor, llega una nueva oportunidad.

Horóscopo Piscis este miércoles (20 de febrero-20 de marzo)

Cuidado con las malas inversiones económicas. Puedes hacer compras o intentar negocios que no serán favorables. Precaución. En el amor, no caigas en triángulos. Aléjate de las tentaciones.

Jhan Sandoval Horóscopo de este miércoles

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en el fanpage de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones de cada día.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este miércoles de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluyen constantemente y se ajustan a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento