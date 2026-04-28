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Francis Herrera apostó por el rojo y la alta costura en la premiere de "El diablo viste a la moda 2"

Francis Herrera deslumbró en la premiere de "El diablo viste a la moda 2" con un impactante look rojo de alta costura, inspirado en elegancia, poder y fantasía. La creadora de contenido habló con Wapa.pe sobre la creación de su atuendo.

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    Francis Herrera apostó por el rojo y la alta costura en la premiere de "El diablo viste a la moda 2"
    Francis Herrera, la creadora de contenido fue una de las capturó la esencia del glamour de 'El diablo viste a la moda2'. | Composición Wapa
    Francis Herrera apostó por el rojo y la alta costura en la premiere de "El diablo viste a la moda 2"

    La alfombra de la esperada presentación de 'El diablo viste a la moda 2' se convirtió en una auténtica pasarela de estilo, pero entre los múltiples invitados hubo una figura que decidió no seguir el camino seguro: Francis Herrera. La influencer y creadora apostó por una propuesta de moda pensada para destacar, construida en tiempo récord, pero con una visión clara desde el inicio: no quería verse como una invitada más, sino como una declaración de moda.

    “Todo se armó en aproximadamente una semana. Fue rapidísimo”, confesó Francis, dejando en claro que, aunque el tiempo era limitado, su concepto estaba definido desde el primer momento. Su objetivo era alejarse de lo predecible y apostar por una imagen elegante, impactante y con personalidad. Mientras muchos asistentes se inclinaron por siluetas tradicionales, Herrera buscó una propuesta con carácter propio, inspirada en la fuerza visual, el dramatismo y una esencia poderosa.

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    Una blusa protagonista, hombreras estructuradas y el rojo como símbolo de poder

    Para la creadora de contenido, el corazón del look siempre fue una pieza: la blusa. No se trataba de un complemento, sino del eje central de toda la narrativa visual. Con una caída llamativa, mangas protagonistas, brillo y una estructura fuera de lo convencional, esta elección definió el tono del estilismo.

    Francis Herrera, conocida creadora de contenido de estilo de vida.
    Francis Herrera, conocida creadora de contenido de estilo de vida.

    La diseñadora Daniela Capristan fue clave para convertir esa visión en realidad. Según explicó Francis, desde que planteó la idea de una blusa con hombreras marcadas y un aire estructurado, la creativa entendió perfectamente la dirección. La propuesta conectaba con una mujer segura, sofisticada y arriesgada, una esencia que Capristan supo traducir en diseño.

    El rojo no fue una casualidad. Como color favorito de la influencer, se convirtió en el vehículo perfecto para transmitir seguridad, fuerza y presencia. En lugar de seguir tendencias discretas, el estilismo abrazó una narrativa visual intensa, en la que cada detalle buscaba destacar. La falda larga también fue una decisión estratégica: para Herrera, la alta costura se expresa mejor en piezas extensas, con movimiento y protagonismo, alejándose por completo del clásico vestido corto.

    Maquillaje, peinado y referencias icónicas: la construcción de una mujer inolvidable

    Más allá de la ropa, Francis entendió que un look verdaderamente memorable se construye en conjunto. Aunque inicialmente contempló un maquillaje más sutil para equilibrar el dramatismo del outfit, finalmente decidió intensificar la apuesta con labios rojos y ojos definidos, una elección que terminó elevando la propuesta.

    Francis Herrera en la función de &#039;El diablo se viste a la moda 2&#039;.
    Francis Herrera en la función de 'El diablo se viste a la moda 2'.

    El peinado siguió la misma lógica estructural. El moño no solo complementó el vestuario, sino que permitió resaltar por completo el diseño del cuello y las líneas de la blusa, para evitar que algún elemento compitiera con la pieza principal.

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    En cuanto a inspiración, Herrera mezcló referencias de fantasía, misterio y poder. Ella misma reconoció que parte de esa esencia evocaba figuras icónicas como Carmen San Diego, personaje que marcó su infancia y cuya estética enigmática terminó fusionándose con su visión personal.

    El resultado fue una aparición que encapsuló perfectamente el espíritu de 'El diablo se viste a la moda 2': moda como expresión de identidad, riesgo y presencia. En una noche en la que muchos optaron por lo esperado, Francis Herrera, junto a la visión creativa de Daniela Capristan, decidió apostar por una imagen que no solo rindiera homenaje al glamour, sino también al poder de atreverse.

    SOBRE EL AUTOR:
    Francis Herrera apostó por el rojo y la alta costura en la premiere de "El diablo viste a la moda 2"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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