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Ocio - ¿Podría CAMBIARLO TODO? La ÚNICA REGIÓN en Perú con actas pendientes en plena recta final para definir al presidente

¿Keiko Fujimori ROMPIÓ la MALDICIÓN de Susy Díaz de sus últimas TRES DERROTAS electorales?

Aunque algunos videntes ven a Keiko Fujimori como futura presidenta del Perú, Susy Díaz hizo una predicción que podría marcar su destino político. ¿Cuál es el motivo?

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    ¿Keiko Fujimori ROMPIÓ la MALDICIÓN de Susy Díaz de sus últimas TRES DERROTAS electorales?
    Susy y Keiko Fujimori
    ¿Keiko Fujimori ROMPIÓ la MALDICIÓN de Susy Díaz de sus últimas TRES DERROTAS electorales?

    Tras las afirmaciones de videntes como Mhoni Vidente o Uriel, quienes aseguraban que Keiko Fujimori sería la elegida en las elecciones presidenciales, una predicción en sentido contrario ha circulado en redes sociales. Esta vez, se trata del comentario de Susy Díaz que, según ella, impediría a la lideresa de Fuerza Popular asumir la Presidencia, y todo está vinculado a su nombre.

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    ¿Qué impide a Keiko Fujimori ser presidenta, según Susy Díaz?

    Durante una charla en 'Concept Studio Podcast', la excongresista dejó atónitos a los presentadores cuando expuso una teoría insólita que, desde su punto de vista, explica por qué Keiko Fujimori todavía no ha conseguido la Presidencia de la República.

    Todos los presidentes tienen una ‘L’ en sus nombres o apellidos. Pedro PabLo Kuczynski, Pedro CastiLLo, ALan García, OLLanta HumaLa, todos tienen 'L'. Incluso Dina BoLuarte. Sin embargo, Keiko Sofía Fujimori Higuchi carece de ‘L’. Por ello, lamentablemente nunca ganó”, dijo la exlegisladora con convicción, sorprendiendo a todos con su observación lingüística.

    Los anfitriones no tardaron en preguntarle por sus propias aspiraciones, pues fue una de las congresistas más votadas con el icónico número 13 tatuado en su piel. ¿Tuvo deseos de competir por el más alto cargo del país? “No tengo la ‘L’ (en mi nombre), apenas manejo mi vida, ¡como para gestionar un país!... Definitivamente no”, afirmó Susy Díaz.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Keiko Fujimori ROMPIÓ la MALDICIÓN de Susy Díaz de sus últimas TRES DERROTAS electorales?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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