¿Keiko Fujimori ROMPIÓ la MALDICIÓN de Susy Díaz de sus últimas TRES DERROTAS electorales?

Aunque algunos videntes ven a Keiko Fujimori como futura presidenta del Perú, Susy Díaz hizo una predicción que podría marcar su destino político. ¿Cuál es el motivo?

Tras las afirmaciones de videntes como Mhoni Vidente o Uriel, quienes aseguraban que Keiko Fujimori sería la elegida en las elecciones presidenciales, una predicción en sentido contrario ha circulado en redes sociales. Esta vez, se trata del comentario de Susy Díaz que, según ella, impediría a la lideresa de Fuerza Popular asumir la Presidencia, y todo está vinculado a su nombre.

¿Qué impide a Keiko Fujimori ser presidenta, según Susy Díaz?

Durante una charla en 'Concept Studio Podcast', la excongresista dejó atónitos a los presentadores cuando expuso una teoría insólita que, desde su punto de vista, explica por qué Keiko Fujimori todavía no ha conseguido la Presidencia de la República.

“Todos los presidentes tienen una ‘L’ en sus nombres o apellidos. Pedro PabLo Kuczynski, Pedro CastiLLo, ALan García, OLLanta HumaLa, todos tienen 'L'. Incluso Dina BoLuarte. Sin embargo, Keiko Sofía Fujimori Higuchi carece de ‘L’. Por ello, lamentablemente nunca ganó”, dijo la exlegisladora con convicción, sorprendiendo a todos con su observación lingüística.