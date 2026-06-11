¿Keiko Fujimori ROMPIÓ la MALDICIÓN de Susy Díaz de sus últimas TRES DERROTAS electorales?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Tras las afirmaciones de videntes como Mhoni Vidente o Uriel, quienes aseguraban que Keiko Fujimori sería la elegida en las elecciones presidenciales, una predicción en sentido contrario ha circulado en redes sociales. Esta vez, se trata del comentario de Susy Díaz que, según ella, impediría a la lideresa de Fuerza Popular asumir la Presidencia, y todo está vinculado a su nombre.
PUEDES VER: ¡SACA LAS PRUEBAS! Jefferson Farfán lanza fuerte acusación contra Darinka Ramírez de GASTARSE dinero de su hija en su segunda bebé
¿Qué impide a Keiko Fujimori ser presidenta, según Susy Díaz?
Durante una charla en 'Concept Studio Podcast', la excongresista dejó atónitos a los presentadores cuando expuso una teoría insólita que, desde su punto de vista, explica por qué Keiko Fujimori todavía no ha conseguido la Presidencia de la República.
“Todos los presidentes tienen una ‘L’ en sus nombres o apellidos. Pedro PabLo Kuczynski, Pedro CastiLLo, ALan García, OLLanta HumaLa, todos tienen 'L'. Incluso Dina BoLuarte. Sin embargo, Keiko Sofía Fujimori Higuchi carece de ‘L’. Por ello, lamentablemente nunca ganó”, dijo la exlegisladora con convicción, sorprendiendo a todos con su observación lingüística.
Los anfitriones no tardaron en preguntarle por sus propias aspiraciones, pues fue una de las congresistas más votadas con el icónico número 13 tatuado en su piel. ¿Tuvo deseos de competir por el más alto cargo del país? “No tengo la ‘L’ (en mi nombre), apenas manejo mi vida, ¡como para gestionar un país!... Definitivamente no”, afirmó Susy Díaz.