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¡SACA LAS PRUEBAS! Jefferson Farfán lanza fuerte acusación contra Darinka Ramírez de GASTARSE dinero de su hija en su segunda bebé

Darinka Ramírez manifestó indignación al revelar que Jefferson Farfán la acusó de gastar en su segunda hija el dinero destinado a la hija que tienen juntos. Conoce su respuesta a estas acusaciones.

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    Jefferson Farfán acusa a Darinka Ramírez de usar pensión de su hija para gastos de su recién nacida. su segunda bebé: Revelan boletas | Composición Wapa
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    Darinka Ramírez, antigua pareja de Jefferson Farfán, sorprendió al regresar a las redes sociales y mostrar boletas de compra que, según ella, el futbolista utilizó para reclamarle supuestos gastos del dinero destinado a su hija en su segunda hija, fruto de su relación actual con Sebastián González Guevara. La joven compartió su versión de los hechos en un mensaje dirigido al '10 de la calle'.

    Farfán acusa a Ramírez de usar dinero para su hija en otras compras

    Darinka Ramírez generó impacto al mostrar evidencias de que Jefferson Farfán la acusa de utilizar dinero destinado a su hija en su recién nacida, fruto de su relación con Sebastián González Guevara.

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    Ramírez presentó una lista de compras realizadas en Zara y preguntó a sus seguidoras si sus boletas también especificaban 'bebé'. El padre de su hija habría afirmado que estaba gastando en la nueva hija el dinero destinado a la menor que tienen en común.

    Jefferson Farfán acusa a Darinka Ramírez de comprarle ropa a su segunda bebé con dinero para su hija
    Jefferson Farfán acusa a Darinka Ramírez de comprarle ropa a su segunda bebé con dinero para su hija

    "Parece que me están reclamando por poner la ropa de una bebé en las boletas como si la otra bebé no tuviera padre", expresó Ramírez. Las boletas muestran prendas con el término 'bebé'.

    Las seguidoras de la empresaria explicaron cómo Zara categoriza las prendas infantiles, lo que demostraría que las compras sí corresponden a la hija que tienen en común, debido a que las tallas no coinciden con las de una bebé.

    Jefferson Farfán acusa a Darinka Ramírez de comprarle ropa a su segunda bebé con dinero para su hija
    Jefferson Farfán acusa a Darinka Ramírez de comprarle ropa a su segunda bebé con dinero para su hija

    Ramírez señaló que Farfán cuestiona gastos de S/1.700 en ropa, pero aseguró que esas prendas no son para su otra hija.

    Jefferson Farfán acusa a Darinka Ramírez de comprarle ropa a su segunda bebé con dinero para su hija
    Jefferson Farfán acusa a Darinka Ramírez de comprarle ropa a su segunda bebé con dinero para su hija

    La joven rechazó las críticas del exfutbolista y recordó que él puede darse lujos y que su hija merece lo mismo.

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    "Cuestiono cómo alguien puede reclamar 1700 soles en ropa, cuando los padres se visten con marcas de lujo. No estamos hablando de un Rólex o una cartera Gucci, sino del derecho de un menor. Padres, si ustedes disfrutan de lujos, sus hijos también lo necesitan", detalló dirigiéndose al '10 de la calle'.

    Jefferson Farfán acusa a Darinka Ramírez de comprarle ropa a su segunda bebé con dinero para su hija
    Jefferson Farfán acusa a Darinka Ramírez de comprarle ropa a su segunda bebé con dinero para su hija
    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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