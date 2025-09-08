Gia Meier Aguirre, hija de Christian Meier y Marisol Aguirre , culminó sus estudios en Londres y sorprende con sus planes para incursionar en una

Gaia Meier dejó en claro que no pretende seguir la carrera de actuación como sus padres. | Composición Wapa.

La hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, Gia Meier, anunció con orgullo la culminación de su formación académica en el prestigioso Instituto Marangoni de Londres. Con apenas 21 años, la joven modelo celebra un paso decisivo en su carrera dentro del competitivo mundo de la moda.

Gia Meier brilla en el Instituto Marangoni

Gia compartió con sus seguidores que completó la carrera de Fashion Business y Marketing de la Moda, una especialidad que combina creatividad y estrategia para posicionar marcas en la industria. Su trayecto académico comenzó en la sede de Milán y culminó en Londres, dos de las capitales más influyentes en la moda mundial.

En esta ocasión, su madre, Marisol Aguirre, estuvo presente en la ceremonia para acompañarla en este importante logro. Sin embargo, llamó la atención que Christian Meier no apareciera en las imágenes ni compartiera mensajes públicos sobre la graduación, lo que generó comentarios en redes.

Lejos de seguir el camino artístico de sus padres, Gia tiene claro su futuro: “No quiero ser actriz. Mi pasión está en la moda”, ha señalado en anteriores entrevistas. Su talento ya la ha llevado a desfilar en Londres y a participar en la Fashion Week de Madrid 2025, uno de los eventos más influyentes del sector.

Hija de Christian Cueva y Marisol Aguirre: “No estoy lista para enamorarme”

Más allá de su vida profesional, Gia también compartió reflexiones sobre el amor. En diálogo con la revista Cosas, aseguró que aún no está interesada en iniciar una relación sentimental, pues considera que tiene muchos proyectos por delante.

“Creo que una relación no puede ser tu única prioridad; hay que equilibrar estudios, trabajo, familia y amigos”, expresó. Sin embargo, detalló que, si en algún momento llegara a enamorarse, buscaría a alguien constante, respetuoso y con la capacidad de darle su espacio.