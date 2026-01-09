Rodrigo Barco, hermano de Jesús Barco , generó especulaciones en redes con un mensaje que parece relacionarse con la separación entre la pareja.

El distanciamiento definitivo entre Melissa Klug y Jesús Barco sigue dando de qué hablar. Tras las recientes declaraciones de la empresaria, un mensaje publicado por el hermano del futbolista se robó la atención. La frase, difundida en redes sociales, generó múltiples interpretaciones entre los usuarios. Para muchos, se trataría de una reacción directa a la separación que hoy marca el rumbo de la pareja.

Hermano de Jesús Barco publica mensaje tras hacerse pública su separación con Melissa Klug

Luego de que Melissa Klug dejara en claro que una reconciliación no está en sus planes inmediatos y señalara que el futbolista aún debe realizar “muchos cambios”, el distanciamiento entre ambos parece haberse consolidado. La empresaria incluso admitió que ve poco probable retomar la relación en el corto plazo.

En medio de este contexto, Rodrigo Barco, hermano de Jesús, llamó la atención al pronunciarse de manera indirecta en sus redes sociales. Hasta hace poco, él solía mostrarse muy cercano a Melissa, por lo que su publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de la pareja.

“Por ahí dicen que antes de que pase algo gigante, todo se te cae", fue el mensaje que compartió, una frase que rápidamente generó especulaciones. Hasta el momento, no se ha confirmado si el comentario estuvo dirigido a su hermano o a su excuñada, pero el texto encendió el debate en redes sociales sobre el verdadero destinatario.

Melissa Klug admite que una reconciliación con Jesús Barco se ve cada vez más lejana

Melissa Klug habló abiertamente sobre el momento que atraviesa tras su separación de Jesús Barco y dejó en claro que, aunque hubo intención de recomponer la relación, hoy el panorama es distinto. La empresaria confirmó que continúan distanciados y que las posibilidades de retomar el vínculo sentimental no son alentadoras.

La influencer explicó que el fin de año marcó una señal clara de esta etapa, ya que no celebraron juntos y ella optó por recibir el Año Nuevo acompañada de sus hijas y personas cercanas. Este detalle no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes notaron la ausencia del futbolista en una fecha familiar clave.

“Me quedo con lo que dije en el programa de la Chola Chabuca, que estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano, igual siempre me verán con él porque tenemos una bebé y siempre seremos familia, yo sí deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente”, confesó Melissa al diario Trome.