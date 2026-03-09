¡3 DISTRITOS SIN AGUA! Sedapal anuncia CORTE DE SERVICIO este 10 de marzo por hasta 12 horas: lista de zonas afectadas

Wapa.pe
Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este martes 10 de marzo. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

    ¡A juntar agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este martes 10 de marzo habrá cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando varias zonas.

    La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento destinados a garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

    Entre las labores programadas se incluye la limpieza de reservorios. En este contexto, Sedapal exhortó a los usuarios a tomar precauciones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para afrontar la suspensión del servicio sin contratiempos.

    ¿Qué distritos se verá afectado por el corte de agua este martes 10 de marzo?

    Ate

    • Zonas: Asoc. Pobladores Los Viñedos de Ate, A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Micaela Bastidas I y III etapa, Junta Vecinal Virgen de las Mercedes.
    • Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
    • Motivo: Limpieza de reservorio

    Independencia

    • Zonas: A.H. 31 de Diciembre, A.H. 5 de Marzo, A.H. Horacio Zevallos Gámez, Urb. Popular Túpac Amaru, A.H. 21 de Abril, A.H Cahuide, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Santa Rosa, P.J. Condorcanqui, P.J. José Olaya.
    • Hora: 12.00 p. m. - 8.00 p. m.
    • Motivo: Limpieza de reservorio
    San Juan de Lurigancho

    • Zonas: Asoc. Agrup. Familiar San Cristóbal, Asoc. Francisco de Nivería, Asoc. San Francisco de Jicarma, Asco. Bello Horizonte 1ra etapa, Asoc. Cristo es Amor - Hermanos Valenzuela, Asoc. Esmeralda de Jicamarca, Asoc. Dulce Amanecer, Asoc. Pampa La Huerta. Asoc. San José de Nevería, Asoc. Virgen de Chapo, Asoc. Los Jardines de Nevería, Asoc. Los Topacios, Asoc. Los Ángeles de Huachipa, Asoc. Corazón de Jesús (Reservorio afectado R-RP 03, R-RRP 01, R-RAP 04, R-RP 04, R-RAP 02, R-RAP 03)
    • Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
    • Motivo: Limpieza de reservorio
    • Zonas: Asoc. Corazón de Jesús sect. 8 - Cerro Camote, Asoc. Bella Unión anexo 8, Com. Campestre de Jicamarca anexo 8, Asoc. Barrio Unido Hab. Los Eucaliptos, Asoc. Julio C. Tello Jicamarca sect. oeste anexo 8, Reservorio afectado R-RAP 06, Asoc Agrop. Artesanal Valle El Triunfo
    • Hora: 11.00 a. m. - 11.00 p. m.
    • Motivo: Limpieza de reservorio
    ;