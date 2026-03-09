Temblor en Perú hoy, 9 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Un sismo de magnitud 4.3 se registró a las 6.11 a. m., al 21 km al S de Moyobamba, Moyobamba - San Martín. El temblor de este lunes 9 de marzo de 2026, tuvo una profundidad de 30 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.
¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?
A continuación, te presentamos la lista actualizada de números de emergencia en Perú:
- Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 01 411 8000 (opción 6)
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Central policial: 105
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas de salud en general): 113
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Bomberos: 116
- Cruz Roja Peruana: 01 266 0481