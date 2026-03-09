Wapa.pe
El sismo de hoy, lunes 9 de marzo de 2026, se registró al 21 km al S de Moyobamba, Moyobamba - San Martí, con una profundidad de 29 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP),

    Un sismo de magnitud 4.3 se registró a las 6.11 a. m., al 21 km al S de Moyobamba, Moyobamba - San Martín. El temblor de este lunes 9 de marzo de 2026, tuvo una profundidad de 30 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

    IGP reporta el primer movimiento sísmico de este lunes 9 de marzo de 2026.
    ¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?

    A continuación, te presentamos la lista actualizada de números de emergencia en Perú:

    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 01 411 8000 (opción 6)
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Central policial: 105
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas de salud en general): 113
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Bomberos: 116
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

