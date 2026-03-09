Un sismo de magnitud 4.3 se registró a las 6.11 a. m., al 21 km al S de Moyobamba, Moyobamba - San Martín. El temblor de este lunes 9 de marzo de 2026, tuvo una profundidad de 30 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.