El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que los colegios privados de Lima Metropolitana y el Callao deberán suspender temporalmente las clases presenciales. La medida responde a las acciones adoptadas por el Gobierno para enfrentar la actual crisis energética vinculada al suministro de gas natural. Como parte de esta disposición, los estudiantes continuarán sus actividades académicas bajo modalidad virtual. Conoce desde cuándo se aplicará esta medida y cuánto tiempo estará vigente.

¿Cuándo empiezan las clases virtuales temporales en colegios privados de Lima y Callao?

El Minedu comunicó que los colegios privados de Lima Metropolitana y el Callao deberán realizar sus actividades académicas de forma virtual durante un periodo de 7 días. Esta disposición fue anunciada a través del Comunicado N.° 03-2026-MINEDU y responde a las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la actual crisis energética relacionada con el abastecimiento de gas natural.

De acuerdo con lo establecido por la entidad, la modalidad remota se aplicará entre el 9 y el 13 de marzo en aquellas instituciones educativas particulares que ya hayan dado inicio al año escolar. Con esta decisión se busca disminuir el desplazamiento de personas en la ciudad y apoyar las acciones para manejar la contingencia energética, garantizando a la vez que los estudiantes continúen con sus clases sin interrupciones.

Minedu anuncia detalles de clases virtuales en colegios particulares

Medida también alcanza a institutos y universidades en Lima y Callao

El Ministerio de Educación señaló que la disposición no se limita únicamente a los colegios privados, sino que también abarca a institutos superiores y universidades que funcionan en Lima Metropolitana y el Callao. Con esta acción, el Ejecutivo pretende reducir el flujo diario de estudiantes y personal hacia los centros de estudio mientras se aplican las medidas para optimizar el uso de recursos energéticos.

La decisión forma parte de las estrategias adoptadas por el Gobierno para asegurar que los servicios esenciales continúen operando y, al mismo tiempo, disminuir el impacto de la crisis energética que atraviesa el país. En ese marco, las autoridades buscan evitar mayores presiones sobre el transporte público y el consumo de energía durante este periodo de contingencia.

Asimismo, el ministerio indicó que mantiene una coordinación constante con las entidades educativas responsables de la capital para poner en marcha esta disposición. Entre ellas figuran la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) y las diferentes Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de ambas jurisdicciones.