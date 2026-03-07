Wapa.pe
Melissa Klug sufre al quedar atrapada en las Maldivas sin poder regresar a Perú por bombardeos

URGENTE | ¿Sigue la presencialidad? Colegios privados le dicen no a clases virtuales

Escuelas privadas le piden al Gobierno del Perú otra solución.

    Este viernes 6 de marzo, el Gobierno anunció que las instituciones educativas de Lima y Callao deberán realizar clases virtuales debido a la emergencia provocada por el desabastecimiento de gas natural y GNV. Sin embargo, la Alianza de Escuelas Privadas expresó su desacuerdo con la medida y solicitó que esta modalidad sea opcional.

    Escuelas privadas cuestionan decisión del Gobierno

    El Ministerio de Educación informó que entre el 9 y el 13 de marzo las clases se desarrollarán de manera remota en colegios, universidades e institutos privados, como parte de las acciones para reducir el consumo de gas durante la crisis energética.

    Tras conocerse la disposición, la Alianza de Escuelas Privadas, integrada por redes educativas como Innova Schools, Futura Schools y ASDIE, emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación y rechazo a la medida. En el documento, el gremio señaló que la virtualidad no debería imponerse y propuso que cada institución tenga la libertad de decidir cómo continuar con sus actividades académicas.

    PUEDES LEER: URGENTE | Gobierno ordena TELETRABAJO en Lima y Callao ante crisis del gas: ¿quiénes deberán acatar la medida?

    “La respuesta a una crisis no puede ser el cierre de las escuelas. El país debe priorizar la continuidad de los aprendizajes o, en todo caso, permitir que las instituciones privadas tomen sus propias decisiones”, indicaron.

    Asimismo, recordaron la experiencia vivida durante la pandemia de COVID-19 hace seis años, cuando el cierre prolongado de los colegios generó consecuencias negativas en la educación de los estudiantes. Por ello, consideraron que el sector educativo debe ser una prioridad incluso en contextos de emergencia.

    Fuente: AEP
    Fuente: AEP

    El gremio también advirtió que muchos estudiantes no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para seguir clases virtuales, lo que podría afectar principalmente a los niños y jóvenes con menos acceso a herramientas digitales.

    Preocupación por la educación inicial

    La Alianza de Escuelas Privadas señaló además que la medida resulta especialmente preocupante para el nivel inicial, ya que la enseñanza en la primera infancia depende en gran medida de la interacción presencial

    “Al imponer la virtualidad, se rompe el vínculo directo que es fundamental en la etapa inicial, dejando a las comunidades educativas sin uno de sus pilares más importantes de desarrollo”, expresaron.

    Pese a sus críticas, el gremio aseguró comprender la gravedad de la crisis energética que atraviesa el país y manifestó su expectativa de que el Ejecutivo adopte medidas inmediatas para enfrentar la situación y encuentre una solución definitiva en el menor tiempo posible.

    Crisis energética por desabastecimiento de gas

    En el sexto día de la escasez de gas natural, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Parodi, señaló que el país enfrenta una situación de gran magnitud. Según explicó, actualmente solo se está recibiendo alrededor del 9% del suministro habitual, mientras que el 91% del sistema se encuentra afectado o colapsado.

    Ante este panorama, el Gobierno dispuso la implementación de clases virtuales en Lima y Callao como parte de las medidas para reducir el consumo de combustible. No obstante, la Alianza de Escuelas Privadas reiteró su rechazo a la decisión y pidió que se priorice la continuidad de la educación presencial.

