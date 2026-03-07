Wapa.pe
Melissa Klug sufre al quedar atrapada en las Maldivas sin poder regresar a Perú por bombardeos

Suheyn Cipriani y Miguel Arce anuncian el FIN de su programa tras solo un mes al aire: “Gracias por creer en nosotros”

Suheyn Cipriani y Miguel Arce anunciaron el fin de su reality ‘Esto sí es amor’ y se despidieron del público tras un mes al aire. ¿Qué pasó con el programa?

    Suheyn Cipriani y Miguel Arce anuncian el FIN de su programa tras solo un mes al aire: “Gracias por creer en nosotros”
    Suheyn Cipriani y Miguel Arce se despiden de ‘Esto sí es amor’ tras un mes en TV. | Composición Wapa
    Suheyn Cipriani y Miguel Arce anuncian el FIN de su programa tras solo un mes al aire: “Gracias por creer en nosotros”

    ¡Se despiden! Luego de un mes al aire, la primera temporada de ‘Esto sí es amor’ llegó a su fin con una emotiva despedida de sus conductores. Suheyn Cipriani y Miguel Arce fueron los encargados de anunciar la inesperada noticia durante el programa. Con un semblante visiblemente conmovido, ambos agradecieron el respaldo del público y se despidieron de los televidentes que siguieron el reality.

    Suheyn Cipriani y Miguel Arce se despiden de ‘Esto sí es amor’ tras un mes en TV

    Este viernes 6 de marzo, los influencers Suheyn Cipriani y Miguel Arce anunciaron que el programa ‘Esto sí es amor’ llegó a su última edición. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del reality, que apenas llevaba un mes al aire.

    Cabe recordar que, dos semanas antes, el espacio televisivo había sufrido un cambio en su horario de transmisión debido a los bajos niveles de rating registrados desde su estreno, pasando a emitirse a las 3 de la tarde.

    Durante el cierre del programa, Miguel Arce fue el primero en dirigirse al público para dedicar unas palabras de despedida. Con un tono emotivo, el exchico reality destacó lo que significó esta etapa para ambos conductores y para el equipo de producción. "Todo lo bueno tiene un final. Acabó la primera temporada de 'Esto sí es amor', duró un mes, estamos contentos con lo que hemos logrado, felices. Esto no es un adiós, esto es un hasta luego", expresó ante las cámaras.

    Por su parte, Suheyn Cipriani no pudo ocultar su emoción al hablar sobre el final del reality. La influencer y exreina de belleza se mostró visiblemente conmovida e incluso estuvo a punto de romper en llanto mientras recordaba el trabajo realizado durante las últimas semanas junto a los participantes del programa.

    "Así es Miguel, estuvimos frente a ustedes llevando amor a sus hogares y las historias de estos chicos increíbles. Muchas gracias por estar con nosotros, por abrir sus corazones, por mostrarnos que aún hay historias de amor", dijo inicialmente, agradeciendo también a la audiencia que acompañó el espacio televisivo.

    Finalmente, Cipriani dedicó unas palabras especiales a la producción del reality por confiar en ella y brindarle la oportunidad de debutar en la televisión. "A la producción por la confianza... a todos porque creyeron en mí, creyeron en Miguel, sé que casi nadie me tenía fe porque era una chica de redes sociales, pero ustedes me dieron la oportunidad para mostrar mi talento y estaré agradecida toda mi vida. Un abrazo a todos y esto no es un adiós", finalizó.

    Suheyn Cipriani y Miguel Arce anuncian el FIN de su programa tras solo un mes al aire: “Gracias por creer en nosotros”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;