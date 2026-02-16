La conductora de ATV, Suheyn Cipriani , hizo un en vivo en TikTok y confesó que aún ama a Macarius, quien terminó la relación en fecha especial.

La conductora de ATV, Suheyn Cipriani, reapareció ante su comunidad digital tras confirmar el fin de su romance con el creador de contenido Macarius. En una transmisión en vivo por TikTok, la presentadora no pudo contener las lágrimas al hablar de los sentimientos que aún conserva por él. La ruptura ocurrió cerca de San Valentín y coincidió con el cumpleaños de su hija, un momento que Suheyn calificó como especialmente doloroso y que dejó visiblemente afectada a la conductora frente a sus seguidore

Suheyn Cipriani llora al confesar que aún está enamorada del streamer Macarius

La exmiss Perú de 29 años se conectó con sus seguidores para hablar sobre su situación sentimental y terminó mostrando su lado más vulnerable. Con la voz entrecortada, admitió que la separación le afecta más de lo que esperaba. “Sí, estoy triste, ya me vieron llorar porque me da pena, lo extraño y claro que estoy enamorada, pero así se han dado las cosas”, dijo durante el en vivo.

La conductora de Esto, sí es amor contó que la ruptura ocurrió en una fecha que para ella era especial, ya que coincidía con el cumpleaños de su hija y se acercaba el Día de San Valentín, calificando la decisión como “cruel”.

En otro momento reconoció que, si no estuviera tan involucrada emocionalmente, el golpe habría sido menor. “Si no hubiera estado tan enamorada como estoy no me importaría. Estoy enamorada y es una joda de verdad, el amor es hermoso pero al mismo tiempo te hace débil”, expresó ante cientos de espectadores que la acompañaban con mensajes de apoyo.

La modelo señaló que su intención al compartir sus emociones responde a su forma directa de comunicarse. “Muchos me cuestionan porque lo cuento todo en las redes sociales, pero soy transparente”, comentó, añadiendo que su psicóloga le ha señalado lo intensa que puede ser al procesar sus sentimientos y que tiende a deprimirse con facilidad.

Suheyn Cipriani y la drástica decisión tras ruptura de relación

En medio de su desahogo, Suheyn Cipriani contó que decidió cerrar sus redes sociales al sentirse abrumada por la ruptura, afectada por los comentarios críticos. Sin embargo, una amiga cercana la llamó y le aconsejó: “Tú trabajas con tus redes, así que desahógate y sigue en lo tuyo, llora lo que tengas que llorar y punto”, lo que la hizo reconsiderar desaparecer por completo.