Suheyn Cipriani responde con todo y defiende su relación con Macarius: “No soy su saliente”

Suheyn Cipriani responde con firmeza a críticas por su relación con Macarius, lo defiende de ataques en redes y aclara que no es su “saliente”.

La relación entre Suheyn Cipriani y el streamer Diego Aguilar Carbajal, más conocido como Macarius, volvió a colocarse en el centro del debate digital. Esta vez, la modelo y ex Miss Perú no se quedó callada y respondió de forma tajante a quienes minimizaron su vínculo sentimental durante una transmisión en vivo.

“No soy su saliente”: Suheyn Cipriani marca distancia con las críticas

Mientras interactuaba con sus seguidores en una plataforma de streaming, Suheyn Cipriani se vio obligada a frenar la conversación tras un comentario que aludía a Macarius como su “saliente”. Lejos de tomarlo con humor, la modelo aclaró su situación sentimental con firmeza y sin rodeos.

“No soy su saliente, soy su mujer. Soy el amor de su vida, su futura esposa. No soy su saliente, por favor respetemos los rangos”.

Su reacción generó sorpresa entre los usuarios, sobre todo porque la relación es reciente. Sin embargo, no es la primera vez que Cipriani sale al frente para defender su historia con el creador de contenido arequipeño, dejando claro que no se trata de un vínculo pasajero.

Suheyn Cipriani defiende a Macarius de ataques en redes

La incomodidad de la modelo no solo se limita a los comentarios sobre el estatus de su relación. En una reciente edición del espacio digital La Manada, Suheyn enfrentó críticas dirigidas al aspecto físico de su pareja y cuestionó la doble moral de los usuarios en redes sociales.

“En otros podcasts también lo insultaron. No entiendo por qué somos tan doble moral… Por un lado, si sale una chica diciendo que le dijeron ‘gorda’, todo el país se levanta. Pero, sin embargo, a mi chico le han dado con todo en redes todos los días”.

Durante el programa, Cipriani insistió en que los ataques carecen de sentido y remarcó que lo verdaderamente importante es cómo se siente ella dentro de la relación.

“Yo nunca entendí por qué tanto odio hacia él, porque él es un chico tranquilo, nunca ha tenido ningún escándalo, es profesional”.

La modelo también dejó en claro que, si se tratara de una persona conflictiva, entendería ciertos cuestionamientos, pero no es el caso.

“Si fuera una mala persona, entendería algunas cosas. Pero no lo es… Es una buena persona que me hace feliz, ¿por qué el odio?”.

¿Quién es Macarius, la pareja de Suheyn Cipriani?

Diego Aguilar Carbajal, conocido en el entorno digital como Macarius, es un streamer originario de Arequipa que ganó popularidad gracias a sus transmisiones de Dota 2 y contenido gamer. A sus 29 años, se ha consolidado como una figura relevante en plataformas como Facebook, YouTube, Twitch y Kick.

Aunque inició estudios en Ingeniería Industrial, decidió cambiar de rumbo y egresó de la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Santa María. Sin embargo, optó por dedicarse de lleno a la creación de contenido digital, enfrentando inicialmente prejuicios sobre su profesión.

Sus inicios estuvieron marcados por el esfuerzo personal y la autogestión, incluso con el apoyo clave de un comerciante local que confió en su talento cuando aún no contaba con los recursos necesarios. Con el tiempo, Macarius logró contratos con importantes plataformas y colaboraciones con otros influencers, además de realizar acciones solidarias en agradecimiento a quienes lo apoyaron.