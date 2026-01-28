Padre de Carlos Zambrano habla tras denuncia por abuso sexual, mientras Alianza Lima define el futuro del futbolista y SAFAP entra en escena.

El nombre de Carlos Zambrano volvió a copar titulares luego de que una joven argentina lo denunciara por presunto abuso sexual, acusación en la que también figuran Sergio Peña y Miguel Trauco. Mientras el caso avanza por la vía judicial y el futbolista permanece alejado de Alianza Lima, su entorno más cercano empieza a pronunciarse con cautela. Esta vez, fue su padre, Marco Zambrano, quien habló brevemente ante la prensa al ser interceptado fuera de su vivienda.

Padre de Carlos Zambrano rompe el silencio tras grave denuncia

Abordado por una reportera del programa Contra Corriente, Marco Zambrano evitó profundizar sobre la situación legal de su hijo y dejó claro que el tema está completamente en manos de los abogados.

“Todo lo va a manejar con sus abogados señorita, nada más, nada más le puedo decir”, señaló de manera escueta.

Consultado sobre si el exdefensor del Schalke 04 estaría dispuesto a colaborar con la justicia, el padre del futbolista volvió a deslindar cualquier responsabilidad directa en el proceso.

“La verdad que no sé. Yo hablo con él y me dice que está en manos de sus abogados. Cuando lo tienen que llamar, lo llamarán y nada más”.

No obstante, Marco Zambrano reconoció que sí conversó con su hijo sobre lo ocurrido en el hotel de concentración de Alianza Lima en Montevideo, hechos que hoy lo colocan en el centro de una investigación penal.

“Me ha contado cositas, pero son cosas mías y de él”, concluyó, marcando distancia de cualquier declaración pública adicional.

Carlos Zambrano no volvería a vestir la camiseta de Alianza Lima

En paralelo al proceso judicial, el panorama deportivo del defensor parece prácticamente cerrado. Aunque Alianza Lima anunció inicialmente su separación indefinida, desde el club la postura sería mucho más drástica.

Según la periodista Ana Lucía Rodríguez, la decisión interna es firme: Carlos Zambrano no volverá a Alianza Lima. Esta medida responde, de acuerdo a información del entorno blanquiazul, a una ruptura grave de las normas de convivencia durante la concentración, incluyendo el ingreso de mujeres y consumo de alcohol, situación que habría afectado directamente la imagen institucional.

En la misma línea, se conoció que Miguel Trauco correría la misma suerte y ya estaría evaluando alternativas para continuar su carrera en otro club. En el caso de Sergio Peña, por ahora, la dirigencia aún no habría tomado una determinación final.

SAFAP interviene y complica la salida definitiva

Desde el programa Contra Corriente también se reveló que la situación contractual de los tres futbolistas no es sencilla. Alianza Lima los separó con la intención de reunir “todos los papeles para resolver el contrato”, pero la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) entró en escena.

“Se está negociando que los futbolistas reciban una indemnización por su despido”, indicó la reportera.

Sin embargo, el club no estaría de acuerdo con esta postura y considera que la sanción es “coherente y justa”, ya que, más allá de que no se haya probado un delito, sí existiría una indisciplina grave que dañó seriamente a la institución.

En ese sentido, Alianza Lima viene revisando todas las vías legales para aplicar lo establecido en los contratos, donde el ingreso de personas ajenas a una concentración deportiva es causal de despido.