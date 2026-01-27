El periodista Federico Salazar generó gran preocupación entre su audiencia luego de confesar que atravesó un complicado cuadro de salud que lo mantuvo internado varios días debido a una insuficiencia renal. La noticia encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresarle mensajes de apoyo. Sin embargo, lo que también llamó la atención fueron las recientes publicaciones de Katia Condos, quien apareció disfrutando de un evento junto a un conocido actor mientras el comunicador atravesaba este delicado momento.

Katia Condos reaparece junto a reconocido actor en medio de la recuperación de Federico Salazar

Desde su cuenta oficial de Instagram, Katia Condos compartió una serie de videos en los que mostró su participación en un evento de una empresa de entretenimiento realizado en Miami. Durante esta cita, la actriz anunció un importante hito en su carrera: su debut como productora cinematográfica, además de asumir un rol protagónico en el proyecto. Estas publicaciones fueron realizadas hace tres días, mientras que Federico Salazar reveló posteriormente que había permanecido hospitalizado durante diez días.

La artista se mostró entusiasmada por este nuevo desafío profesional, el cual marcará su primera película bajo la productora CeciG y su primer guion, además de significar su primer trabajo conjunto con el actor Jorge Aravena. “Muy emocionante, la primera película como productora de CeciG, primera película que trabajamos juntos con Jorge y mi primer guion, así que estoy muy emocionada”, expresó Condos, sin referirse públicamente al estado de salud del padre de sus hijos.

Por su parte, Federico Salazar utilizó sus redes sociales para contar que atravesó días muy difíciles debido a la gravedad de su condición médica, lo que obligó a su internamiento. Afortunadamente, este martes 27 de enero, el conductor reapareció en la pantalla de América Televisión, retomando sus funciones tras superar el delicado episodio.

Federico Salazar sorprende con divertida anécdota y Katia Condos responde

Semanas antes de este episodio, el periodista había generado comentarios en redes al compartir imágenes de una boda a la que asistió junto a Katia Condos. En uno de los videos, se le veía bailando despreocupado, aunque un detalle no pasó inadvertido: una evidente marca de labial en su rostro que provocó risas entre sus seguidores.